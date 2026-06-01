Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов ЧМ-2026

·376·Спорт
Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов ЧМ-2026
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До начала самого масштабного и долгожданного события в истории мирового футбола — чемпионата мира 2026 года — остались считанные дни. В то время как вся планета живет в предвкушении праздника футбола, знаменитый Opta аналитический центр с помощью своего суперкомпьютера на основе математических моделей рассчитал шансы сборных на победу в предстоящем мундиале. Результаты современных технологий и математического анализа наверняка вызовут жаркие споры среди футбольных болельщиков!

Итак, какую команду искусственный интеллект и алгоритмы считают достойной мирового трона? Оставайтесь с нами, мы подробно представим вам топ-10 главных претендентов на золотые медали ЧМ-2026 по версии суперкомпьютера и расскажем о деталях исторического турнира в новом формате!

Кто наследник золотого трона: Испания — абсолютный лидер!

Согласно выводам суперкомпьютера, который проанализировал огромный объем статистических данных, текущую форму команд и потенциал составов, сборная Испании с ее привлекательным стилем игры имеет самые высокие шансы на завоевание главного трофея в предстоящем турнире — 16,1%.

В тройку лидеров вошли еще два мощных представителя Европы. Финалист четырехлетней давности, звездная Франция заняла вторую строчку с 13-процентной вероятностью, а всегда амбициозная и напористая Англия (11,2%) замкнула тройку сильнейших.

Топ-10 главных претендентов на чемпионство мира

Десятка лидеров, рассматриваемых как главные кандидаты на мировое господство, и их шансы в процентах наглядно отражены в следующей специальной таблице:

🏆 Место

⚽ Сборная

📊 Вероятность победы

1

Испания

16,1%

2

Франция

13,0%

3

Англия

11,2%

4

Аргентина

10,4%

5

Португалия

7,0%

6

Бразилия

6,6%

7

Германия

5,1%

8

Нидерланды

3,6%

9

Норвегия

3,5%

10

Бельгия

2,4%

Неожиданный сюрприз в списке: Если действующий чемпион мира Аргентина во главе с Лионелем Месси расположилась на четвертом месте, то попадание в десятку сборной Норвегии, в составе которой есть такой грозный бомбардир, как Эрлинг Холанд, стало для многих неожиданным сюрпризом.

Историческая революция: 48 команд и новый формат

Предстоящий чемпионат мира откроет совершенно новую страницу в истории футбола. Соревнование пройдет в этом году с 11 июня по 19 июля . Самая главная новость связана с количеством участников турнира:

  • Количество участников: Лучшие 48 сборных планеты будут бороться за главный кубок.

  • Распределение групп: Согласно расширенному формату, команды будут распределены по 12 группам по четыре участника в каждой. Это означает, что болельщиков ждет еще больше матчей и захватывающих моментов.

Безусловно, как бы точно ни считали компьютерные алгоритмы, настоящие чудеса на зеленом газоне определяются человеческой волей и мастерством футболистов.

Итак, дорогие футбольные болельщики, как вы думаете, окажется ли прогноз суперкомпьютера Opta верным? Какая сборная станет чемпионом мира в этом году?

Следите за ежедневными подробностями самого жаркого футбольного праздника лета — чемпионата мира — и самыми приятными новостями из мира спорта вместе с нами, дорогие болельщики!

ЧМ-2026ФутболOptaПрогнозыСборные
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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