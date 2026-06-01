Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов ЧМ-2026
До начала самого масштабного и долгожданного события в истории мирового футбола — чемпионата мира 2026 года — остались считанные дни. В то время как вся планета живет в предвкушении праздника футбола, знаменитый Opta аналитический центр с помощью своего суперкомпьютера на основе математических моделей рассчитал шансы сборных на победу в предстоящем мундиале. Результаты современных технологий и математического анализа наверняка вызовут жаркие споры среди футбольных болельщиков!
Итак, какую команду искусственный интеллект и алгоритмы считают достойной мирового трона? Оставайтесь с нами, мы подробно представим вам топ-10 главных претендентов на золотые медали ЧМ-2026 по версии суперкомпьютера и расскажем о деталях исторического турнира в новом формате!
Кто наследник золотого трона: Испания — абсолютный лидер!
Согласно выводам суперкомпьютера, который проанализировал огромный объем статистических данных, текущую форму команд и потенциал составов, сборная Испании с ее привлекательным стилем игры имеет самые высокие шансы на завоевание главного трофея в предстоящем турнире — 16,1%.
В тройку лидеров вошли еще два мощных представителя Европы. Финалист четырехлетней давности, звездная Франция заняла вторую строчку с 13-процентной вероятностью, а всегда амбициозная и напористая Англия (11,2%) замкнула тройку сильнейших.
Топ-10 главных претендентов на чемпионство мира
Десятка лидеров, рассматриваемых как главные кандидаты на мировое господство, и их шансы в процентах наглядно отражены в следующей специальной таблице:
🏆 Место
⚽ Сборная
📊 Вероятность победы
1
Испания
16,1%
2
Франция
13,0%
3
Англия
11,2%
4
Аргентина
10,4%
5
Португалия
7,0%
6
Бразилия
6,6%
7
Германия
5,1%
8
Нидерланды
3,6%
9
Норвегия
3,5%
10
Бельгия
2,4%
Неожиданный сюрприз в списке: Если действующий чемпион мира Аргентина во главе с Лионелем Месси расположилась на четвертом месте, то попадание в десятку сборной Норвегии, в составе которой есть такой грозный бомбардир, как Эрлинг Холанд, стало для многих неожиданным сюрпризом.
Историческая революция: 48 команд и новый формат
Предстоящий чемпионат мира откроет совершенно новую страницу в истории футбола. Соревнование пройдет в этом году с 11 июня по 19 июля . Самая главная новость связана с количеством участников турнира:
Количество участников: Лучшие 48 сборных планеты будут бороться за главный кубок.
Распределение групп: Согласно расширенному формату, команды будут распределены по 12 группам по четыре участника в каждой. Это означает, что болельщиков ждет еще больше матчей и захватывающих моментов.
Безусловно, как бы точно ни считали компьютерные алгоритмы, настоящие чудеса на зеленом газоне определяются человеческой волей и мастерством футболистов.
Итак, дорогие футбольные болельщики, как вы думаете, окажется ли прогноз суперкомпьютера Opta верным? Какая сборная станет чемпионом мира в этом году?
Следите за ежедневными подробностями самого жаркого футбольного праздника лета — чемпионата мира — и самыми приятными новостями из мира спорта вместе с нами, дорогие болельщики!
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