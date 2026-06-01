Асамоа Гьян и Хамес Родригес: звезды-однодневки в истории чемпионатов мира

Чемпионат мира — это отличная площадка для многих футболистов, чтобы проявить себя и подняться до уровня звезд. Однако есть игроки, которые ярко вспыхивали именно на этом турнире, а затем исчезали с большой сцены. Среди футбольных болельщиков стало традицией время от времени вспоминать забытые или неожиданно появившиеся имена. Такие игроки, как Паписс Сиссе или Хулио Олартикоэчеа, входят в их число. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот турнир открыл много неожиданных героев. Кому-то удалось продолжить свой успех, а другие очень быстро загорались и так же быстро гасли. Футболисты, которые лишь однажды в своей карьере достигли пика и больше никогда не смогли повторить этот уровень, занимают особое место в мире футбола. Издание GOAL рассказывает о таких «звездах-однодневках».

На чемпионате мира 2010 года сборная Ганы забила в общей сложности четыре гола, автором трех из которых стал Асамоа Гьян. В то время он выступал за клуб Лиги 1 «Ренн» и еще не был звездой мирового масштаба. Гана стала настоящим открытием того турнира, а Гьян привлек всеобщее внимание, забив победный гол в ворота сборной США в 1/8 финала.

Хотя он не смог реализовать пенальти в дополнительное время четвертьфинального матча против Уругвая, Асамоа Гьян стал незабываемой легендой мундиаля 2010 года. Его яркая игра на том турнире и последующий неожиданный взлет таких футболистов, как Хамес Родригес, остаются одними из самых интересных страниц в истории чемпионатов мира.