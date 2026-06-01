Телеканал CBC News подготовил репортаж о сборной Узбекистана (видео)

Подготовка национальной сборной Узбекистана к чемпионату мира начала привлекать внимание не только нашей страны, но и зарубежных СМИ. Канадский телеканал CBC News подготовил специальный репортаж о прибытии узбекских футболистов в Эдмонтон и о том, как их встретили болельщики.

Честно говоря, еще несколько лет назад такую картину было трудно даже представить. Кто мог подумать, что такой крупный телеканал, как CBC News, будет делать репортаж о национальной сборной Узбекистана? Теперь же узбекский футбол на пороге чемпионата мира стал заметен и на международной информационной арене. Это не просто репортаж, это еще один признак того, что узбекский футбол вышел на новый уровень.

В аэропорту Эдмонтона сборную Узбекистана встретили в теплой атмосфере. Как видно на видео, болельщики приветствовали команду с национальными флагами, футбольными мячами, подарками с символикой Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) и в национальных костюмах. Особенно трогательно смотрелись дети, встречавшие игроков с флагами Узбекистана.

В репортаже CBC News появилась надпись: «Узбекские футбольные болельщики приветствуют команду в Эдмонтоне на товарищеский матч». Это само по себе говорит об интересе к предстоящей встрече в Канаде. Примечательно, что в процессе встречи нашей сборной участвовали не только узбекистанцы, но и наши братья из Кыргызстана и Таджикистана. Эта сцена еще раз показала, что народы Центральной Азии близки друг другу и через спорт.

В кадрах наряду с флагом Узбекистана виден и флаг Кыргызстана. Женщины в национальных нарядах, дети с флагами в руках, семьи, ожидающие футболистов — все это имеет гораздо большее значение, чем просто спортивная встреча. Это превратило приезд нашей национальной команды в настоящий праздник для соотечественников за рубежом и представителей соседних народов.

В репортаже также появился Аббосбек Файзуллаев. Ранее сообщалось, что от имени футболистов он выразил благодарность за внимание болельщиков. Участие молодой звезды в церемонии встречи в Эдмонтоне на фоне развевающегося флага Узбекистана стало очень эффектным кадром для фанатов.

Президент Узбекско-Канадской ассоциации Саша Раимова также дала комментарий в репортаже CBC News. Ее выступление в национальном костюме и освещение атмосферы вокруг сборной Узбекистана для широкой общественности демонстрируют активность узбекской диаспоры за рубежом. Такие инициативы придают нашей сборной моральную силу, футболисты чувствуют, что они не одни даже в далекой поездке.

Стадион «Комонвелт» в Эдмонтоне также был показан в репортаже. На стадионе, где развеваются канадские флаги, сборная Узбекистана проведет свой очередной контрольный матч. Эта встреча считается одним из важных этапов подготовки подопечных Фабио Каннаваро перед чемпионатом мира.

Товарищеский матч между Узбекистаном и Канадой начнется 2 июня в 06:00 по ташкентскому времени. Несмотря на раннее время, футбольные болельщики нашей страны с большим интересом ждут этого поединка. Ведь атмосфера вокруг нынешней национальной команды совсем иная: есть вера, есть надежда, а главное — есть история выхода на чемпионат мира.

Этот репортаж показал еще одну важную истину. Узбекский футбол теперь — тема не только для внутренних болельщиков. Наша сборная выходит на международную арену, зарубежные телеканалы освещают ее, а фанаты за границей встречают команду в аэропортах с флагами. Это картина, присущая большому футболу.

Конечно, результат на поле важнее всего. Но футбол — это не только счет на табло. Это эмоции, единство, национальная гордость и сила, объединяющая миллионы людей. Церемония встречи в Эдмонтоне доказала именно это.

Теперь все внимание приковано к игре против Канады. Болельщики ждут от подопечных Фабио Каннаваро смелой, дисциплинированной и уверенной игры. А этот теплый прием в Эдмонтоне, безусловно, станет для футболистов дополнительной мотивацией.

Сборная Узбекистана выходит на большую сцену. Репортаж CBC News останется одним из символических событий на этом пути. Ведь эти кадры ясно говорят об одном: узбекский футбол теперь под прицелом мирового внимания.