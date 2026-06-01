Сборная Ирака объявила окончательный состав на чемпионат мира

·62·Спорт
Сборная Ирака объявила окончательный состав на чемпионат мира
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По мере приближения старта очередного чемпионата мира, вызывающего огромный интерес, страны-участницы продолжают представлять заявки своих национальных команд. Сегодня тренерский штаб сборной Ирака также огласил окончательный список футболистов, которые будут защищать честь страны на мундиале.

Примечательно, что в этот важный список вошли такие квалифицированные игроки, как защитник ташкентского «Paxtakor» и нападающий английского клуба «Luton» Zayd Tahsin и Ali Al Hamadi .

Ознакомьтесь с полным составом сборной Ирака на предстоящий турнир:

Вратари

Иракские болельщики могут быть спокойны за вратарскую линию, так как на эту позицию были вызваны самые надежные голкиперы местного чемпионата:

  • Fahad Tolib («At Talaba»)

  • Ahmad Basil («Ash Shorta»)

  • Jalol Hasan («Az Zavra»)

Защитники

В линии обороны, помимо хорошо знакомого нашим болельщикам «пахтакоровца» Zayd Tahsin, представлены ряд крепких защитников, выступающих в европейских и азиатских клубах:

  • Manaf Yunus («Ash Shorta»)

  • Husayn Ali («Pogon»)

  • Zayd Tahsin («Paxtakor»)

  • Rebin Sulaka («Port»)

  • Akam Hoshim («Az Zavra»)

  • Merxas Doski («Viktoriya»)

  • Ahmad Yahyo («Ash Shorta»)

  • Frans Putros («Persib»)

  • Mustafo Saadun («Ash Shorta»)

Полузащитники

Центральная линия сборной весьма содержательна и богата легионерами, имеющими опыт игры в Европе. Ожидается, что это значительно повысит интенсивность игры команды:

  • Zayd Ismoil («Al Talaba»)

  • Amir Al Ammari («Krakoviya»)

  • Kevin Yakob («Orxus»)

  • Zidan Iqbol («Utrext»)

  • Aymar Sher («Sarpsborg»)

  • Yusuf Amin («AYEK Larnaka»)

  • Ibrohim Bayish («Ad Dafra»)

  • Ahmad Qosim («Neshvill»)

  • Marko Farji («Venetsiya»)

  • Ali Jassim («An Najma»)

Нападающие

Линия атаки наших представителей может стать настоящей угрозой для защитников соперника. Форварды с отличным прессингом и голевым чутьем готовы к мундиалю:

  • Ali Al Hamadi («Luton»)

  • Ali Yusuf («At Talaba»)

  • Ayman Husayn («Al Karma»)

  • Mohanad Ali («Dibba»)

Для справки: Сборная Ирака попала в непростую группу, которую можно назвать «группой смерти». За путевку в следующий этап футболисты сразятся с одним из грандов мирового футбола — Францией, амбициозной Норвегией и сильной африканской сборной Сенегала . Желаем удачи представителю «Paxtakor» Zayd Tahsin и всей сборной Ирака на предстоящем турнире!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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