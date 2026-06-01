Сборная Ирака объявила окончательный состав на чемпионат мира

По мере приближения старта очередного чемпионата мира, вызывающего огромный интерес, страны-участницы продолжают представлять заявки своих национальных команд. Сегодня тренерский штаб сборной Ирака также огласил окончательный список футболистов, которые будут защищать честь страны на мундиале.

Примечательно, что в этот важный список вошли такие квалифицированные игроки, как защитник ташкентского «Paxtakor» и нападающий английского клуба «Luton» Zayd Tahsin и Ali Al Hamadi .

Ознакомьтесь с полным составом сборной Ирака на предстоящий турнир:

Вратари

Иракские болельщики могут быть спокойны за вратарскую линию, так как на эту позицию были вызваны самые надежные голкиперы местного чемпионата:

Fahad Tolib («At Talaba»)

Ahmad Basil («Ash Shorta»)

Jalol Hasan («Az Zavra»)

Защитники

В линии обороны, помимо хорошо знакомого нашим болельщикам «пахтакоровца» Zayd Tahsin, представлены ряд крепких защитников, выступающих в европейских и азиатских клубах:

Manaf Yunus («Ash Shorta»)

Husayn Ali («Pogon»)

Zayd Tahsin («Paxtakor»)

Rebin Sulaka («Port»)

Akam Hoshim («Az Zavra»)

Merxas Doski («Viktoriya»)

Ahmad Yahyo («Ash Shorta»)

Frans Putros («Persib»)

Mustafo Saadun («Ash Shorta»)

Полузащитники

Центральная линия сборной весьма содержательна и богата легионерами, имеющими опыт игры в Европе. Ожидается, что это значительно повысит интенсивность игры команды:

Zayd Ismoil («Al Talaba»)

Amir Al Ammari («Krakoviya»)

Kevin Yakob («Orxus»)

Zidan Iqbol («Utrext»)

Aymar Sher («Sarpsborg»)

Yusuf Amin («AYEK Larnaka»)

Ibrohim Bayish («Ad Dafra»)

Ahmad Qosim («Neshvill»)

Marko Farji («Venetsiya»)

Ali Jassim («An Najma»)

Нападающие

Линия атаки наших представителей может стать настоящей угрозой для защитников соперника. Форварды с отличным прессингом и голевым чутьем готовы к мундиалю:

Ali Al Hamadi («Luton»)

Ali Yusuf («At Talaba»)

Ayman Husayn («Al Karma»)

Mohanad Ali («Dibba»)