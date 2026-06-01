Алан Ширер предложил оставить Джуда Беллингема в запасе

Легенда сборной Англии Алан Ширер сделал неожиданное заявление в преддверии ЧМ-2026. Он настаивает на том, что звезду Real Madrid Джуда Беллингема следует исключить из стартового состава. В то время как команда под руководством Томаса Тухеля готовится к первому матчу против Хорватии, Ширер считает, что изменения в полузащите необходимы для усиления игры Гарри Кейна. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению Ширера, в нынешней ситуации игрок Aston Villa Морган Роджерс полезнее Беллингема с точки зрения тактического баланса. Выступая на открытии кампании Betfair, бывший нападающий заявил: «Джуд для меня не начнет в стартовом составе в первом матче. Думаю, Тухель поставит пару Эллиот Андерсон и Деклан Райс в опорную зону, а перед ними выпустит Моргана Роджерса. Я бы поступил именно так».

Основная причина этого спорного выбора — повышение эффективности капитана команды Гарри Кейна. Ширер подчеркнул, что Англия страдала на прошлых турнирах из-за нехватки игроков, которые совершают рывки за спину защитникам. По его мнению, Роджерс справляется с этой задачей лучше других креативных полузащитников.

«Мы не видели лучшей игры Кейна на прошлом турнире. Чтобы добиться его эффективности уровня Баварии, рядом с ним должны быть футболисты, постоянно нацеленные на атаку. Он любит опускаться за мячом, но в это время кто-то должен заполнять его позицию. Если Англия хочет добиться успеха, она должна использовать Кейна по максимуму», — добавил Ширер.

Также Ширер особо отметил прогресс Эллиота Андерсона. После ухода из Ньюкасла молодой талант вывел свою игру на новый уровень и теперь выглядит готовым выступать в самых престижных турнирах вместе с Декланом Райсом.