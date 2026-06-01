Алан Ширер предложил оставить Джуда Беллингема в запасе

·57·Спорт
Алан Ширер предложил оставить Джуда Беллингема в запасе
Аудиоверсия

Легенда сборной Англии Алан Ширер сделал неожиданное заявление в преддверии ЧМ-2026. Он настаивает на том, что звезду Real Madrid Джуда Беллингема следует исключить из стартового состава. В то время как команда под руководством Томаса Тухеля готовится к первому матчу против Хорватии, Ширер считает, что изменения в полузащите необходимы для усиления игры Гарри Кейна. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению Ширера, в нынешней ситуации игрок Aston Villa Морган Роджерс полезнее Беллингема с точки зрения тактического баланса. Выступая на открытии кампании Betfair, бывший нападающий заявил: «Джуд для меня не начнет в стартовом составе в первом матче. Думаю, Тухель поставит пару Эллиот Андерсон и Деклан Райс в опорную зону, а перед ними выпустит Моргана Роджерса. Я бы поступил именно так».

Основная причина этого спорного выбора — повышение эффективности капитана команды Гарри Кейна. Ширер подчеркнул, что Англия страдала на прошлых турнирах из-за нехватки игроков, которые совершают рывки за спину защитникам. По его мнению, Роджерс справляется с этой задачей лучше других креативных полузащитников.

«Мы не видели лучшей игры Кейна на прошлом турнире. Чтобы добиться его эффективности уровня Баварии, рядом с ним должны быть футболисты, постоянно нацеленные на атаку. Он любит опускаться за мячом, но в это время кто-то должен заполнять его позицию. Если Англия хочет добиться успеха, она должна использовать Кейна по максимуму», — добавил Ширер.

Также Ширер особо отметил прогресс Эллиота Андерсона. После ухода из Ньюкасла молодой талант вывел свою игру на новый уровень и теперь выглядит готовым выступать в самых престижных турнирах вместе с Декланом Райсом.

АнглияДжуд БеллингемГарри КейнReal MadridЧемпионат мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Футболисты сборной Узбекистана выразили искреннюю благодарность Канаде (фото)Сегодня, 13:09Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лигиСегодня, 12:53Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»