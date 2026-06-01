Спасибо, кумир! Родриго получил подарок от Криштиану Роналду

·96·Спорт
Спасибо, кумир! Родриго получил подарок от Криштиану Роналду
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Нападающий Real Madrid Родриго поделился эмоциями с болельщиками после того, как получил особый подарок от своего давнего кумира Криштиану Роналду. Бразильский футболист в данный момент находится вне игры из-за тяжелой травмы колена, но легенда сборной Португалии нашел время, чтобы поддержать звезду «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Родриго никогда не скрывал своего уважения к Криштиану Роналду, часто празднуя голы в его знаменитом стиле «Siu» и считая капитана Al-Nassr своим главным источником вдохновения в футболе. В трудный период восстановления 23-летний игрок был тронут этим искренним жестом человека, которого он считает величайшим игроком всех времен.

Бразильский форвард продемонстрировал в своей социальной сети X футболку Al-Nassr, присланную и подписанную лично Роналду. Португальская легенда оставил на ткани личное пожелание: «Родриго, обнимаю». Родриго, обрадованный неожиданным подарком, прокомментировал пост: «Спасибо, кумир! Криштиану».

Эта поддержка пришла в самый тяжелый период карьеры Родриго. В начале марта нападающий «сливочных» получил разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска правого колена в матче La Liga против Getafe. Эта травма требует от 10 до 12 месяцев восстановления, что досрочно завершило его сезон.

Помимо клубных матчей, эта травма стала серьезным ударом по планам сборной Бразилии. Родриго официально пропустит чемпионат мира, что оставит «Селесао» без одного из самых креативных игроков на турнире в Северной Америке. Роналду же стремился поднять боевой дух футболиста, которому предстоит длительное отсутствие на поле.

Родриго переехал в Испанию уже после того, как Криштиану Роналду попрощался с Real Madrid и перешел в Juventus. Когда бразильский талант прибыл в Мадрид, Роналду уже покинул команду. Это остается главной несбывшейся мечтой Родриго: «Я хотел бы поиграть вместе с Криштиану Роналду, но этого не случилось. Он мой пример для подражания», — говорит футболист.

Real MadridCristiano RonaldoRodrygoAl-NassrLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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