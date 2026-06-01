Вы еще не Роналдиньо: как Месси готовил кофе в Барселоне

·78·Спорт
Вы еще не Роналдиньо: как Месси готовил кофе в Барселоне
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Хотя Лионель Месси сегодня признан одним из величайших игроков в истории футбола, в юности ему также приходилось подчиняться иерархии в команде. Бывший игрок «Барселоны» Андреа Орланди рассказал об особых отношениях между аргентинским талантом и легендарным Роналдиньо. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По словам Орланди, Роналдиньо использовал интересный метод, чтобы уберечь юного Месси от «звездной болезни». Бразильская звезда в шутку спрашивал Месси: «Ну что, новичок, сколько раз ты играл на Чемпионате мира?» и заставлял его варить кофе. Месси без возражений готовил напиток для своего наставника.

«Это была не просто шутка в раздевалке, а способ сблизиться с Месси и проявить к нему внимание. Роналдиньо как бы говорил ему: 'Ты еще не Роналдиньо', призывая юную звезду сохранять спокойствие», — вспоминает Орланди. Два гения понимали друг друга на поле без слов, и бразилец сразу разглядел потенциал Месси.

Роналдиньо был искренен со всеми, но к Месси относился с особым уважением. Он часто говорил юному Лео: «Однажды ты достигнешь уровня, когда будешь сидеть за одним столом со мной». В конечном итоге обладатель «Золотого мяча» 2005 года прекрасно понимал, что оставляет свою футболку с 10-м номером достойному преемнику.

Лионель МессиРоналдиньоБарселонаЛа ЛигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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