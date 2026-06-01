Арсенал готов продать Габриэла Жезуса и еще трех звезд

Микель Артета планирует кардинально обновить состав «Арсенала» в летнее трансферное окно. Руководство клуба намерено проявить большие амбиции, чтобы сохранить за командой статус топ-уровня. После поражения в финале Лиги чемпионов необходимость обновления состава на стадионе «Эмирейтс» стала очевидной. В связи с этим бразильский нападающий Габриэл Жезус может быть продан за 18 миллионов фунтов. Об этом сообщает портал Goal.com.

Как сообщает издание Daily Mail, «Арсенал» установил неожиданно низкую цену за Жезуса. 29-летнему форварду будет позволено покинуть Северный Лондон, если поступит достойное предложение. Это оценивается как стратегический ход Артеты на пути к повышению эффективности линии атаки. Не только Жезус, но и такие лидеры, как Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард и Бен Уайт, могут покинуть команду в случае поступления серьезных предложений.

После финала против «Пари Сен-Жермен» Артета подчеркнул, что клуб не должен стоять на месте. По словам тренера, для выхода на новый уровень необходимо принимать очень умные и быстрые решения. В настоящее время «Арсенал» нацелен на усиление четырех ключевых позиций: левый фланг атаки, новый нападающий под девятым номером, правый защитник и центральный полузащитник.

Клуб ведет масштабные поиски на трансферном рынке. В поле зрения «Арсенала» находятся такие футболисты, как защитник «Реал Мадрида» Виктор Вальдепеньяс, игроки «Ньюкасла» Тино Ливраменто и Сандро Тонали. Также лондонский клуб следит за ситуацией вокруг нападающего «Барселоны» Маркуса Рэшфорда. Если Рэшфорд покинет Испанию из-за финансовых проблем, ожидается, что «Арсенал» станет для него основным вариантом.