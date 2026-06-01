Почему Маркус Рашфорд тренируется на базе Интер Майами?

·73·Спорт
Почему Маркус Рашфорд тренируется на базе Интер Майами?
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Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд продолжает подготовку к чемпионату мира в США. Перед турниром футболист начал тренировки на современной базе клуба Интер Майами, которую используют Лионель Месси и победители МЛС. По указанию главного тренера сборной Томаса Тухеля Рашфорд прибыл раньше своих товарищей по команде, чтобы адаптироваться к жаре во Флориде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Томас Тухель рекомендовал своим 26 футболистам провести отпуск в американских часовых поясах. Это считается важным для акклиматизации к погодным условиям предстоящего мундиаля. Согласно исследованиям, четверть матчей чемпионата мира пройдет при температуре выше 26 градусов. По этой причине Рашфорд предпочел индивидуальную подготовку в Майами с его высокой влажностью.

Рашфорд работает под присмотром личного тренера в комплексе Интер Майами, принадлежащем Дэвиду Бекхэму. Интересно, что в социальных сетях он поделился фотографией с тренером в форме Манчестер Юнайтед. Это свидетельствует о том, что, несмотря на карьеру в Испании, он не теряет связи со своим клубом. С 2016 года он индивидуально совершенствует свое мастерство под руководством Колина Литтла.

Будущее нападающего остается в центре жарких дискуссий. Рашфорд, проведший прошлый сезон на правах аренды в Барселоне, получил похвалу от Деку за хорошую адаптацию к системе Ханси Флика. Однако из-за финансовых трудностей каталонский клуб колеблется с активацией опции выкупа за 26 миллионов фунтов.

После того как руководство Барселоны потратило 70 миллионов фунтов на Энтони Гордона, они пытаются снизить трансферную стоимость Рашфорда. Сообщается, что главный тренер Арсенала Микель Артета, внимательно следящий за ситуацией, может пригласить футболиста в свою команду для усиления линии атаки.

Маркус РашфордИнтер МайамиПремьер-лигаБарселонаЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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