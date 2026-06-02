Кэти Маккейб перешла в «Челси» на правах свободного агента

Женская команда «Челси» совершила один из самых громких трансферов летнего окна, подписав капитана «Арсенала», одного из своих главных конкурентов в английской Суперлиге, Кэти Маккейб. Капитан сборной Ирландии присоединилась к «синим» в качестве свободного агента после истечения контракта с другим лондонским клубом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

30-летняя опытная защитница подписала с «Челси» контракт до июня 2029 года. Соглашение также предусматривает опцию продления еще на один год. Ожидается, что Маккейб, считающаяся одной из самых стабильных футболисток европейского футбола, станет ключевой фигурой в борьбе команды за трофеи на стадионе «Кингсмедоу».

Маккейб, которая провела в «Арсенале» почти десять лет и сыграла более 300 матчей, подчеркнула, что открывает новую страницу в своей карьере этим трансфером. «Это новый этап, к которому я сейчас готова. Я с нетерпением жду возможности выложиться ради болельщиков «Челси» и выйти на поле «Стэмфорд Бридж» в качестве игрока хозяев», — сказала футболистка в интервью официальному сайту клуба.

Вместе с «Арсеналом» Маккейб выигрывала чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов среди женщин в 2025 году. Также она признавалась лучшим игроком команды в 2021 и 2023 годах. Тот факт, что ее семейные корни связаны именно с этим клубом из Западного Лондона, придает данному трансферу особый смысл.

На международном уровне Кэти Маккейб также является настоящим лидером. Будучи самым молодым капитаном в истории сборной Ирландии, она забила 34 гола в 105 матчах. Она забила первый гол своей страны на чемпионате мира 2023 года и стала первой ирландской футболисткой, номинированной на «Золотой мяч».