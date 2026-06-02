Ливерпуль уступает ПСЖ достойного кандидата на замену Мохаммеду Салаху

·51·Спорт
Ливерпуль уступает ПСЖ достойного кандидата на замену Мохаммеду Салаху
Аудиоверсия

Команда «Ливерпуль» столкнулась с серьезным препятствием в процессе поиска долгосрочного преемника для своей главной звезды Мохаммеда Салаха. Клуб «Пари Сен-Жермен» захватил лидерство в борьбе за одного из самых талантливых молодых игроков Европы. По имеющимся данным, чемпионы Лиги 1 достигли устной договоренности со звездой «РБ Лейпциг» Яном Диоманде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш активно работает над омоложением состава команды и расширением вариантов в распоряжении Луиса Энрике. Парижане определили, что им особенно не хватает динамичного игрока на правом фланге атаки. В то время как Хвича Кварацхелия и Брэдли Баркола предпочитают играть на левом фланге, а Усман Дембеле — в центре, Диоманде рассматривается как идеальный кандидат для заполнения этой пустоты.

Как сообщает Sky Germany, 19-летний футболист уже дал «зеленый свет» на переход в ПСЖ. Это стало неожиданным ударом для «Ливерпуля», так как мерсисайдцы определили талантливого тинейджера в качестве главной цели на замену Мохаммеду Салаху. Хотя футболист из Кот-д'Ивуара отклонил интерес «Баварии» и был настроен положительно по отношению к проекту «Ливерпуля», сейчас ситуация изменилась в пользу Парижа.

«РБ Лейпциг» сейчас занимает сильную позицию в переговорах. Диоманде перебрался в Германию из «Леганеса» прошлым летом, и его контракт действует до 2030 года. Трансферная стоимость нападающего, который в прошлом сезоне Бундеслиги забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 36 матчах, будучи признанным лучшим молодым игроком чемпионата, значительно возросла.

ЛиверпульПСЖМохаммед СалахЯн ДиомандеТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»