Ливерпуль уступает ПСЖ достойного кандидата на замену Мохаммеду Салаху

Команда «Ливерпуль» столкнулась с серьезным препятствием в процессе поиска долгосрочного преемника для своей главной звезды Мохаммеда Салаха. Клуб «Пари Сен-Жермен» захватил лидерство в борьбе за одного из самых талантливых молодых игроков Европы. По имеющимся данным, чемпионы Лиги 1 достигли устной договоренности со звездой «РБ Лейпциг» Яном Диоманде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш активно работает над омоложением состава команды и расширением вариантов в распоряжении Луиса Энрике. Парижане определили, что им особенно не хватает динамичного игрока на правом фланге атаки. В то время как Хвича Кварацхелия и Брэдли Баркола предпочитают играть на левом фланге, а Усман Дембеле — в центре, Диоманде рассматривается как идеальный кандидат для заполнения этой пустоты.

Как сообщает Sky Germany, 19-летний футболист уже дал «зеленый свет» на переход в ПСЖ. Это стало неожиданным ударом для «Ливерпуля», так как мерсисайдцы определили талантливого тинейджера в качестве главной цели на замену Мохаммеду Салаху. Хотя футболист из Кот-д'Ивуара отклонил интерес «Баварии» и был настроен положительно по отношению к проекту «Ливерпуля», сейчас ситуация изменилась в пользу Парижа.

«РБ Лейпциг» сейчас занимает сильную позицию в переговорах. Диоманде перебрался в Германию из «Леганеса» прошлым летом, и его контракт действует до 2030 года. Трансферная стоимость нападающего, который в прошлом сезоне Бундеслиги забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 36 матчах, будучи признанным лучшим молодым игроком чемпионата, значительно возросла.