Звезда «Байера» Алехандро Гримальдо хочет перейти в клуб Ла Лиги

·56·Спорт
Звезда «Байера» Алехандро Гримальдо хочет перейти в клуб Ла Лиги
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Фланговый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо вновь подтвердил свое желание продолжить карьеру в Испании. Воспитанник академии «Барселоны» считает возвращение на родину одной из своих долгосрочных целей и намерен реализовать этот план в ближайшем будущем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В беседе с журналистами во время сбора национальной команды Испании 30-летний футболист открыто высказался о трансферных слухах. «За долгие годы профессиональной карьеры я привык к различным слухам. Я всегда говорил: я хочу вернуться в чемпионат Ла Лиги. Это одна из моих главных целей. Я счастлив в Леверкузене, но все равно однажды вернусь в Испанию», — сказал Гримальдо.

Эти заявления еще больше усилили предположения о возможном возвращении футболиста в «Барселону». Несмотря на то, что Алехандро Гримальдо обучался в академии «Ла Масия», он так и не сыграл в высшем дивизионе Испании. В 2016 году он перешел из «Барселоны Б» в португальскую «Бенфику».

Контракт футболиста, который сейчас считается одним из лучших атакующих защитников мира, с «Байером» рассчитан до 2027 года. Тем не менее, он не намерен отказываться от мечты играть за один из грандов Испании. По его мнению, стиль Ла Лиги идеально подходит его манере игры.

Хотя чемпионы Германии постараются удержать своего вице-капитана в команде, твердое решение игрока может привести к серьезным изменениям на трансферном рынке. Гримальдо подчеркнул, что продолжит действовать, пока не достигнет своей цели.

Алехандро ГримальдоБайер ЛеверкузенЛа ЛигаТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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