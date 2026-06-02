Бывший полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум покинул Аль-Иттифак

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум попрощался с саудовским клубом «Аль-Иттифак». Клуб из Даммама официально объявил о расторжении контракта с опытным нидерландским футболистом по обоюдному согласию сторон. Таким образом, 35-летний игрок стал свободным агентом в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Goal.com.

Вейналдум присоединился к Про-лиге Саудовской Аравии в 2023 году. Руководство клуба объяснило это решение стремлением сохранить финансовую стабильность и обновить квоту на легионеров. Несмотря на то, что он был одним из ключевых лидеров команды, стороны решили прекратить сотрудничество перед сезоном 2026/27.

Игрок сборной Нидерландов хорошо проявил себя за время выступления на Ближнем Востоке. В отличие от многих европейских звезд, Вейналдум быстро адаптировался к новым условиям и выходил на поле в качестве капитана команды. В завершившемся сезоне он принял участие в 33 матчах, забив 16 голов и отдав 7 результативных передач.

Джорджиньо Вейналдум за свою карьеру становился победителем Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Ожидается, что сейчас к нему будет высокий интерес со стороны клубов из Европы и других континентов. Сам футболист пока не намерен завершать карьеру и ставит перед собой цель играть в конкурентоспособной команде высокого уровня.