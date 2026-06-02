Боруссия Дортмунд ответила отказом Фенербахче по трансферу Серу Гирасси

·53·Спорт
Боруссия Дортмунд ответила отказом Фенербахче по трансферу Серу Гирасси
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Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ларс Риккен положил конец слухам вокруг нападающего Серу Гирасси, опровергнув сообщения об уходе футболиста в Турцию. Гигант Бундеслиги твердо намерен сохранить своего основного бомбардира перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на активный интерес турецкого «Фенербахче» к трансферу Серу Гирасси, руководство «Сигнал Идуна Парк» не вступало в переговоры по этому вопросу. В интервью изданию WAZ Риккен подчеркнул: «Нам не поступало никаких предложений по Серу. Мы не намерены его отпускать. Он полностью доказал свою ценность в прошлых сезонах».

Хотя клуб официально заявляет, что футболист не продается, по неофициальным данным, «Боруссия» Дортмунд может рассмотреть только предложения, превышающие 40 миллионов евро. Важно отметить, что пункт о сумме отступных в контракте 30-летнего нападающего не распространяется на «Фенербахче», что позволяет немецкому клубу самостоятельно диктовать условия трансфера.

Ажиотаж вокруг Серу Гирасси возник в основном из-за внутренних президентских выборов в «Фенербахче». Кандидат Азиз Йылдырым обещал подписать нападающего в случае своей победы. Однако дортмундская сторона считает сообщения о любых устных договоренностях безосновательными.

Боруссия ДортмундФенербахчеСеру ГирассиБундеслигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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