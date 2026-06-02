Ювентус, Милан и Рома вступили в борьбу за Алехандро Гарначо

·46·Спорт
Ювентус, Милан и Рома вступили в борьбу за Алехандро Гарначо
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Алехандро Гарначо может покинуть «Челси» спустя всего год после своего громкого трансфера из «Манчестер Юнайтед». Аргентинский футболист не смог показать ожидаемой игры в Лондоне, что заставило руководство «синих» задуматься о выставлении его на трансфер. Уроженец Мадрида с трудом адаптировался к жизни на «Стэмфорд Бридж», и клубная иерархия рассматривает стратегию быстрого расставания с игроком. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно сообщениям, «Челси» ищет покупателей для Алехандро Гарначо после кампании, не оправдавшей его высокой стоимости. Прошлым летом футболист был приобретен примерно за 47 миллионов евро, однако инвестиции себя не оправдали. Вингер забил всего восемь голов во всех турнирах, из которых лишь один пришелся на Английскую Премьер-лигу и один — на Лигу чемпионов.

Несмотря на неудачи в Англии, репутация Гарначо в Италии по-прежнему высока. «Наполи» давно проявляет интерес к молодому таланту. Антонио Конте видел в нем достойную замену Хвиче Кварацхелии. Теперь ситуация изменилась, и возможность перехода на стадион имени Диего Армандо Марадоны выглядит еще более реальной.

«Наполи» не одинок в этой гонке. Как пишет издание ASRomaLive, другие итальянские гиганты — «Ювентус», «Милан» и «Рома» — также собирают информацию о вингере. Все три клуба намерены усилить фланги атаки и стремятся «переоткрыть» футболиста, который когда-то считался одним из самых ярких талантов мирового футбола.

Любая сделка будет зависеть от цены, установленной «Челси». Если лондонский клуб захочет полностью вернуть 47 миллионов евро, потраченные год назад, для итальянских клубов это станет затруднительным. Представители Серии А с осторожностью относятся к крупным тратам на игрока, вернувшегося после неудачного сезона.

Алехандро ГарначоЧелсиЮвентусМиланРома
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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