Парма выкупила трансфер Бенджамина Кремаски

·59·Спорт
Парма выкупила трансфер Бенджамина Кремаски
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Бывший полузащитник Inter Miami Бенджамин Кремаски продолжит карьеру в Италии. Представитель итальянской Серии А Parma активировал опцию выкупа в арендном соглашении игрока. По сообщениям, этот трансфер обошелся итальянскому клубу примерно в 5 миллионов долларов (4 миллиона евро). Об этом сообщает портал Goal.com.

Талантливый футболист из США отправился в Италию в сентябре прошлого года. Однако из-за травм и проблем с игровой формой он провел за Parma всего 9 матчей. Из-за серьезной травмы колена (мениск), полученной в марте, он был вынужден досрочно завершить текущий сезон.

Бенджамин Кремаски, воспитанник академии Inter Miami, в прошлом сезоне был признан лучшим молодым футболистом США. Кроме того, он принял участие в трех матчах за сборную США. Ожидается, что его полноценный трансфер создаст для Inter Miami дополнительные финансовые возможности для формирования состава.

Отношения между Кремаски и Inter Miami охладели после критических высказываний игрока о тактике бывшего тренера Хавьера Маскерано. Центральный полузащитник был недоволен малым количеством игрового времени и подчеркивал, что для выхода на высокий уровень ему нужно чаще появляться на поле.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство Parma продолжает верить в потенциал футболиста и надеется, что после восстановления от травмы он станет одной из ключевых фигур команды.

ParmaInter MiamiBenjamin CremaschiSerie AТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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