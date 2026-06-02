Робби Кин является главным кандидатом на пост главного тренера Селтика

Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Ирландии Робби Кин рассматривается как один из главных кандидатов на пост главного тренера Селтика. Как сообщает издание Daily Record, 45-летний специалист провел официальные переговоры с руководством клуба в Лондоне и представил свой амбициозный проект. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Селтик в данный момент находится в непростой ситуации с тренерским вопросом. Окончательное решение о продолжении сотрудничества с опытным Мартином О’Нилом, который принял команду в сложный период и завоевал чемпионство в последнем туре, или выборе нового направления еще не принято. Несмотря на то, что 74-летний О’Нил пользуется большим уважением среди болельщиков, руководство рассматривает вариант с более молодым специалистом на перспективу.

Робби Кин, стремясь укрепить свою кандидатуру, предложил сформировать тренерский штаб из специалистов, хорошо знающих шотландский футбол. Согласно его плану, в команду в качестве помощников должны войти бывший капитан Селтика Скотт Браун, нынешний тренер команды Б Джонни Хейс и Стивен Гласс.

Кин и Гласс недавно вместе работали в венгерском клубе Ференцварош, и именно этот тандем поддерживает тесные связи со Скоттом Брауном. Браун и Хейс недавно посещали Будапешт, чтобы понаблюдать за рабочим процессом Кина и Гласса в рамках получения лицензии UEFA Pro.

Руководство Селтика в ближайшие дни встретится с Мартином О’Нилом, чтобы обсудить, останется ли он еще на один сезон. Только после этого будет принято окончательное решение по кандидатуре Робби Кина. Напомним, что Кин выступал за Селтик на правах аренды в 2010 году.