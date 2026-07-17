Жозе Моуринью решил оставить нападающего Реал Мадрида в команде

Новый главный тренер мадридского «Реал Мадрида» Жозе Моуринью принял неожиданное решение, заблокировав летний трансфер молодого нападающего Гонсало Гарсии. Португальский специалист потребовал не продавать 22-летнего воспитанника академии, чтобы сохранить баланс в атакующей линии команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания АС, руководство «Реал Мадрида» ранее установило на футболиста ценник в 60 миллионов евро и было готово к его продаже. Однако после глубокого анализа состава Моуринью дал указание руководству клуба запретить уход игрока. По мнению тренера, команде не хватает классического центрального нападающего.

Сомнения по поводу Мбаппе и Эндрика

Моуринью скептически относится к тактической способности Килиана Мбаппе и Эндрика играть в роли чистого «девятого номера». Согласно его анализу, хотя Килиан Мбаппе является всесторонне развитым и универсальным форвардом, он не является чистым центральным нападающим. Эндрик же более эффективен на флангах или в роли оттянутого форварда.

По этой причине Жозе Моуринью считает Гонсало Гарсию, обладающего физической мощью и стилем традиционного нападающего, достойным кандидатом для основного состава. Тот факт, что член молодежной сборной Испании вернулся из летнего отпуска в отличной физической форме, произвел положительное впечатление на тренерский штаб.

Для справки: в прошлом сезоне под руководством Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа Гонсало сумел забить 8 голов за 1471 минуту игрового времени. Его результативность и дисциплина на поле — главные аспекты, привлекшие внимание Моуринью. Теперь у футболиста появится отличный шанс проявить себя.

Как пишет Goal.com, ожидается, что Гонсало выйдет в стартовом составе в товарищеском матче против «Фиорентины», который состоится 1 августа в австрийском Клагенфурте. Поскольку Килиан Мбаппе еще не вернулся из отпуска, а Эндрик не готов к игре, у молодого нападающего есть удобная возможность продемонстрировать свое мастерство.

В рамках предсезонной подготовки «Реал Мадрид» проведет еще пять контрольных матчей. Если Гонсало оправдает доверие тренера в этих играх, он может стать важной частью основного состава в новом сезоне, а планы клуба на трансферном рынке могут полностью измениться.