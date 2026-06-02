Реал Мадрид начал переговоры с Интером по трансферу Дензела Дюмфриса

·74·Спорт
Реал Мадрид начал переговоры с Интером по трансферу Дензела Дюмфриса
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Мадридский Реал активизировал интерес к крайнему защитнику Интера Дензелу Дюмфрису с целью укрепления линии обороны. Наличие в контракте игрока сборной Нидерландов пункта об отступных в размере 25 миллионов евро сделало его главной целью для испанского гранда. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на приближающиеся президентские выборы на Сантьяго Бернабеу, клуб продолжает реализацию планов по обновлению состава. После ухода Дани Карвахаля позиция правого защитника стала приоритетной для Реала. Хотя сейчас на этой позиции выступает Трент Александер-Арнольд, руководство клуба намерено усилить конкуренцию.

По информации известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Реал Мадрид уже установил предварительные контакты для изучения возможностей трансфера игрока. Несмотря на стабильную игру 30-летнего Дюмфриса в составе Интера, чемпионы Италии готовы рассмотреть его продажу при получении выгодного предложения.

Руководство Интера также не теряет времени и начало поиски замены для Дюмфриса. Миланцы рассматривают защитника Аталанты Палестру в качестве основного кандидата. Выступления молодого таланта после аренды в Кальяри произвели большое впечатление на скаутов Интера.

Сумма отступных Дюмфриса в 25 миллионов евро является очень выгодным вариантом для Реала. Это позволит клубу избежать длительных переговоров с Интером. Также нидерландский защитник оценивается как более дешевый и опытный вариант по сравнению с такими альтернативами, как Педро Порро и Иван Фреснеда.

Реал МадридИнтерДензел ДюмфрисТрансферыЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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