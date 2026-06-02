Ламин Ямаль сыграет на Чемпионате мира под 19-м номером
Сборная Испании объявила официальные игровые номера футболистов на предстоящий Чемпионат мира. Молодая звезда Ламин Ямаль, известный своей яркой игрой за «Барселону», на своем первом крупном турнире будет выступать под 19-м номером. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Самым неожиданным решением в распределении номеров стала ситуация с полузащитником Гави. Символичный 9-й номер, который обычно принадлежит центральным нападающим, был передан этому талантливому хавбеку. Ранее под этим номером выступали такие бомбардиры, как Фернандо Торрес и Альваро Мората. Это вызвало жаркие дискуссии среди болельщиков и экспертов.
Также Дани Ольмо получил престижный 10-й номер, Нико Уильямс выбрал 17-й, а Микель Оярсабаль — 21-й. Среди вратарей Давид Райя взял 1-й номер, а Унаи Симон — 23-й. Отход сборной Испании от традиционной системы номеров 1-11 вызвал различные споры в социальных сетях.
Главный тренер Луис де ла Фуэнте высоко оценил шансы своей команды перед турниром. «Хотя мы и в числе фаворитов, мы не должны терять бдительность. Нужно твердо стоять на ногах. Мы являемся главными претендентами на чемпионство, наряду с Англией или Францией», — подчеркнул тренер.
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