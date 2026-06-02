Ламин Ямаль сыграет на Чемпионате мира под 19-м номером

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Ламин Ямаль сыграет на Чемпионате мира под 19-м номером
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Сборная Испании объявила официальные игровые номера футболистов на предстоящий Чемпионат мира. Молодая звезда Ламин Ямаль, известный своей яркой игрой за «Барселону», на своем первом крупном турнире будет выступать под 19-м номером. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Самым неожиданным решением в распределении номеров стала ситуация с полузащитником Гави. Символичный 9-й номер, который обычно принадлежит центральным нападающим, был передан этому талантливому хавбеку. Ранее под этим номером выступали такие бомбардиры, как Фернандо Торрес и Альваро Мората. Это вызвало жаркие дискуссии среди болельщиков и экспертов.

Также Дани Ольмо получил престижный 10-й номер, Нико Уильямс выбрал 17-й, а Микель Оярсабаль — 21-й. Среди вратарей Давид Райя взял 1-й номер, а Унаи Симон — 23-й. Отход сборной Испании от традиционной системы номеров 1-11 вызвал различные споры в социальных сетях.

Главный тренер Луис де ла Фуэнте высоко оценил шансы своей команды перед турниром. «Хотя мы и в числе фаворитов, мы не должны терять бдительность. Нужно твердо стоять на ногах. Мы являемся главными претендентами на чемпионство, наряду с Англией или Францией», — подчеркнул тренер.

ФутболЧемпионат мираСборная ИспанииЛамин ЯмальЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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