Бавария хочет усилить линию атаки неожиданным трансфером

Мюнхенская Бавария может совершить неожиданный ход в летнее трансферное окно. По сообщению известного инсайдера Фабрицио Романо, после срыва трансфера Энтони Гордона немецкий гранд переключил свое внимание на нападающего ПСВ Эйндховен Исмаэля Сайбари. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сообщается, что переговоры между Баварией и Сайбари уже начались. Марокканский футболист выразил готовность перейти в мюнхенский клуб этим летом. В настоящее время игрок ожидает трансферную стоимость, которую установит руководство ПСВ. Помимо Баварии, интерес к Исмаэлю Сайбари проявляют Галатасарай и Пари Сен-Жермен.

Как подтверждает нидерландское издание Eindhovens Dagblad, ПСВ не намерен отпускать своего лидера за бесценок. Ожидается, что клуб потребует за футболиста более 60 миллионов евро. Эта сумма может не стать препятствием для Баварии, так как ранее клуб уже выделял такую же сумму на Энтони Гордона.

Также Бавария планирует получить дополнительные средства за счет трансфера Жоау Палиньи, выступавшего в составе команды на правах аренды. По сообщениям, Тоттенхэм намерен воспользоваться правом выкупа полузащитника за 30 миллионов евро. Это поможет мюнхенцам сформировать бюджет для новых трансферов.

Руководство Баварии ищет универсального нападающего на следующий сезон. Клубу нужен игрок, способный выступать как на флангах, так и в центре, подменяя Гарри Кейна. Исмаэль Сайбари рассматривается как кандидат, полностью соответствующий этим требованиям.