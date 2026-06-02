Ситуация между «Реал Мадридом» и Винисиусом Жуниором накаляется

Неопределенность вокруг будущего звезды «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора усиливается по мере приближения чемпионата мира. Согласно сообщению испанского издания As, несмотря на то, что до истечения контракта игрока остается не так много времени, прогресса в переговорах до начала турнира в США, Мексике и Канаде не ожидается. Диалог о продлении действующего соглашения, рассчитанного до 2027 года, зашел в тупик еще после прошлогоднего клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Предстоящий мундиаль напрямую повлияет на рыночную стоимость футболиста, что может изменить планы руководства «Реал Мадрида». Если 23-летний нападающий ярко проявит себя в составе сборной Бразилии, его зарплатные требования могут вырасти. Другие клубы, пользуясь тем, что срок действия контракта сокращается, могут попытаться приобрести его по относительно низкой цене. Эта ситуация дает Винисиусу Жуниору преимущество в переговорах с мадридским клубом по поводу нового контракта.

Изначально вингер запрашивал зарплату в 28 миллионов евро в год, однако позже снизил свои требования, согласившись на оклад, сопоставимый с зарплатой новичка команды Килиана Мбаппе (около 14 миллионов евро). Тем не менее, внутренние перестановки в клубе и смена тренеров замедлили процесс. Футболист, который чувствовал себя недооцененным в эпоху Хаби Алонсо, немного успокоился с приходом Альваро Арбелоа. Теперь же ожидаемое назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера делает ситуацию еще более туманной.

Президент клуба Флорентино Перес в интервью телеканалу TVE осторожно ответил на вопрос о том, останется ли Винисиус Жуниор: «Не знаю. На мой взгляд, он должен остаться, потому что он один из лучших в мире». Если нападающий неудачно выступит на чемпионате мира, у клуба появится возможность не повышать ему зарплату. С другой стороны, если стороны решат расстаться, плохая игра может снизить его трансферную стоимость, что приведет к нехватке средств на покупку достойной замены.