Официальный мяч чемпионата мира станет помощником для судей

Футбольный мир стремительно цифровизируется, и ожидается, что предстоящий чемпионат мира 2026 года станет настоящей революцией в этом плане. Как сообщает авторитетное издание YNews на этом турнире впервые будет полноценно внедрена обновленная технология Connected Ball Technology (Технология подключенного мяча). Эта современная система искусно встроена в официальный мяч турнира под названием Trionda .

Итак, как работает этот «волшебный» мяч и какие новшества он привнесет в футбол? Ниже мы познакомимся с секретами этой космической технологии.

«Микромозг» внутри мяча: на что способен датчик?

В самом центре инновационного мяча находится небольшой датчик весом всего 14 граммов. Он фиксирует каждое движение на поле в режиме реального времени со скоростью 500 раз в секунду. Это означает, что система измеряет скорость полета мяча, его траекторию в воздухе, вращение и, что самое важное, точный момент касания мяча ногой футболиста с точностью до микросекунд.

Эти данные не просто собираются. 12 сверхчувствительных высокоскоростных камер, установленных под крышей стадиона, улавливают сигнал, исходящий от мяча. Искусственный интеллект объединяет эти данные, за секунды создает трехмерную (3D) модель ситуации и направляет её прямо на монитор судьям.

Конец офсайдам и спорным голам

Основная причина создания этой технологии — обеспечение справедливости в офсайдных ситуациях, которые вызывают больше всего споров в футболе. Если датчик внутри мяча показывает точное время передачи партнеру, камеры в ту же секунду отрисовывают положение нападающего относительно защитника.

Кроме того, система за секунды решает следующие сложные ситуации:

Определение полного пересечения мячом линии ворот (гол);

Выявление касания мяча рукой в штрафной площади;

Ускорение принятия решений судьями в несколько раз.

«Умный» мяч, требующий подзарядки

Примечательно, что новый мяч Trionda гораздо совершеннее мяча Al Rihla, использовавшегося на чемпионате мира в Катаре. Если раньше датчик был подвешен в центре мяча, то теперь он помещен в специальный защищенный отсек внутри одной из панелей. Чтобы баланс и вес мяча не нарушались, инженеры также установили систему противовесов на противоположной стороне.

Как и наши телефоны, эти мячи обязательно должны заряжаться перед игрой. Встроенный аккумулятор выдерживает 6 часов непрерывной работы. Если во время матча мяч покидает поле и заменяется другим, система автоматически подключается к новому мячу за секунду, и передача данных не прерывается.