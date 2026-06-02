Ливерпуль близок к соглашению с Андони Ираолой о назначении на пост главного тренера

После ухода Арне Слота «Ливерпуль» завершает переговоры с бывшим наставником «Борнмута» Андони Ираолой о назначении на пост главного тренера. Спортивный директор «Энфилда» Ричард Хьюз руководит процессом, и клуб намерен сделать официальное объявление до начала Чемпионата мира 11 июня. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным The Times, переговоры между 43-летним специалистом и клубом завершились успешно. Ираола, ставший свободным агентом после трех успешных лет в «Борнмуте», является личным выбором Ричарда Хьюза. Хьюз считает, что тактический стиль испанского тренера, основанный на агрессивном прессинге, полностью соответствует философии «Ливерпуля».

Хотя руководство клуба рассматривало и другие кандидатуры, такие как Себастьян Хёнесс и Пьер Саж, именно Ираола стал главным фаворитом. Сообщается, что баскский тренер хочет взять с собой в Мерсисайд своего помощника Томми Элфика, который является преданным болельщиком «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Ираола вывел «Борнмут» на шестое место в Английской Премьер-лиге, впервые в истории клуба завоевав путевку в еврокубки. Его команда добилась высоких результатов, несмотря на продажу лидеров состава, включая нападающего Антуана Семеньо в «Манчестер Сити», что привлекло внимание многих топ-клубов.

Ожидается, что это летнее трансферное окно станет переходным периодом для «Ливерпуля». Новому тренеру предстоит не только сформировать штаб, но и найти высококлассного вингера на замену покинувшему команду Мохаммеду Салаху. Клуб планирует существенно обновить состав до закрытия трансферного окна.