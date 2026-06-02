Реал Мадрид теперь должен заплатить больше за Жозе Моуринью

Хотя переговоры между «Реал Мадридом» и Жозе Моуринью завершены, испанскому гранду придется потратить на португальского специалиста больше средств, чем ожидалось. Дело в том, что срок действия специальной суммы отступных в контракте тренера с «Бенфикой» истек. Ранее мадридский клуб мог заполучить тренера за 6 миллионов евро, но теперь ожидается, что эта сумма вырастет до 15 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание The Athletic, причиной такой задержки стали административные процессы, связанные с президентскими выборами в клубе. Согласно пункту в контракте Жозе Моуринью, у клуба была возможность выкупить его по более низкой цене в течение 10 рабочих дней после завершения чемпионата Португалии. Этот срок истек 29 мая.

Хотя Флорентино Перес поддерживает кандидатуру Моуринью, вступление предпринимателя Энрике Рикельме в президентскую гонку замедлило принятие официальных решений. Перес на пресс-конференции заявил, что против него ведется скрытая кампания. Несмотря на это, между «Реал Мадридом» и Жозе Моуринью достигнуто полное соглашение о трехлетнем контракте.

В клубе продолжается подготовка к новому сезону. В частности, Антонио Рюдигер продлил контракт, также ведется работа над штабом Моуринью и летними трансферными целями. «Реал Мадрид», остающийся без крупных трофеев уже два сезона, намерен вернуться на путь побед вместе с португальским тренером.