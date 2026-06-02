Защитник «Арсенала» Москера высказался о своей ошибке в финале Лиги чемпионов

Защитник «Арсенала» Кристиан Москера впервые обратился к общественности после поражения в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Испанский защитник признался, что разочарован назначенным в его ворота пенальти, но выразил уверенность, что этот горький опыт сделает его сильнее. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В решающие моменты встречи Москера столкнулся с вингером «ПСЖ» Хвичей Кварацхелией. Когда грузинский футболист обыграл защитника в штрафной площади, Москера, пытаясь исправить ситуацию, сбил соперника. Назначенный судьей пенальти реализовал Усман Дембеле, ответив на гол, забитый ранее Каем Хаверцем.

После того как основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, победитель определился в серии пенальти. После того как Эберечи Эзе и Габриэл Магальяйнс не смогли реализовать свои попытки, лондонский клуб уступил со счетом 4:3. В сообщении, оставленном на своей странице в Instagram, Москера отметил, что его детские мечты изменились в одно мгновение.

«Посмотрите, как быстро все может измениться в одно мгновение. Когда все идет идеально, как вы мечтали с детства, неожиданное действие меняет все. Хотя это больно, это испытание, которое сделает меня сильнее. Несмотря на это, мой первый сезон в клубе стал незабываемым. Мы — чемпионы Англии!» — написал футболист.

Партнеры по раздевалке «Арсенала» сразу же поддержали Москеру. Защитник Габриэл написал: «Вперед, брат! Мы вместе», а Микель Мерино также поддержал его, продемонстрировав сплоченность команды. Несмотря на поражение, болельщики и игроки клуба с надеждой смотрят в будущее.