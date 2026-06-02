Ожидается, что Андони Ираола станет главным тренером «Ливерпуля»

В «Ливерпуле» начинается новая захватывающая глава. «Красные», недавно расставшиеся со своим наставником, не стали долго искать замену. По сообщениям инсайдеров, руководство «Ливерпуля» достигло принципиальной договоренности о сотрудничестве с известным испанским специалистом Андони Ираолой.

Стало известно, что переговоры между сторонами значительно ускорились за последние 48 часов. На данный момент все основные условия согласованы, и в ближайшие дни ожидается официальное объявление от пресс-службы клуба.

Уход Арне Слота и неожиданное назначение

Стоит напомнить, что 30 мая этого года «Ливерпуль» официально объявил об уходе главного тренера Арне Слота. После такого неожиданного расставания руководство клуба оперативно приняло меры, чтобы переманить тренера, знакомого с реалиями Премьер-лиги, прежде чем его успели перехватить другие гранды.

Успешный путь Ираолы в «Борнмуте»

43-летний испанский специалист, который теперь должен повести «Энфилд» к новым победам, ранее возглавлял другой клуб АПЛ — «Борнмут». Ираола принял руководство «Борнмутом» летом 2023 года и покинул команду по обоюдному согласию после завершения прошлого сезона.

Стоит отметить, что под руководством Андони Ираолы скромный «Борнмут» демонстрировал результативный и интенсивный футбол. По ходу сезона команда набрала 57 очков и заняла высокую 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Примечательно, что его новая команда, «Ливерпуль», завершила прошлый сезон с 60 очками всего на одну позицию выше — на пятом месте. Это свидетельствует о том, что тактический потенциал нового тренера в сочетании с составом «красных» может привести к серьезной борьбе за чемпионство в следующем сезоне.

Мы продолжим следить за трансферными новостями мерсисайдцев, веря в светлое будущее «Ливерпуля» под руководством нового тренера!