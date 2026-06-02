Сборная Турции объявила окончательный состав на Чемпионат мира
Сборная Турции, одна из самых ярких и динамичных команд мирового футбола, завершила подготовку к предстоящему ЧМ-2026. Официальная заявка из 26 сильнейших футболистов, которые будут защищать честь страны на долгожданном футбольном празднике в США, Канаде и Мексике, представлена широкой публике.
Главный тренер команды включил в состав как звезд внутреннего чемпионата, так и ведущих игроков европейских топ-клубов. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком игроков, которые выступят за Турцию на мундиале.
Официальная заявка сборной Турции:
Вратари:
Altay Bayindir («Manchester United», Англия)
Mert Gunok («Fenerbahce»)
Ugurcan Cakir («Galatasaray»)
Защитники:
Abdulkerim Bardakci («Galatasaray»)
Caglar Soyuncu («Fenerbahce»)
Evren Elmali («Galatasaray»)
Ferdi Kadioglu («Brighton», Англия)
Merih Demiral («Al Ahli», Саудовская Аравия)
Mert Muldur («Fenerbahce»)
Ozan Kabak («Hoffenheim», Германия)
Samet Akaydin («Rizespor»)
Zeki Celik («Roma», Италия)
Полузащитники:
Hakan Calhanoglu («Inter», Италия)
Ismail Yuksek («Fenerbahce»)
Kaan Ayhan («Galatasaray»)
Orkun Kokcu («Besiktas»)
Salih Ozcan («Borussia» Dortmund, Германия)
Нападающие:
Arda Guler («Real Madrid», Испания)
Baris Yilmaz («Galatasaray»)
Can Uzun («Eintracht», Германия)
Deniz Gul («Porto», Португалия)
Irfan Kahveci («Kasimpasa»)
Kenan Yildiz («Juventus», Италия)
Kerem Akturkoglu («Fenerbahce»)
Oguz Aydin («Fenerbahce»)
Yunus Akgun («Galatasaray»)
Кто соперники турок по группе?
Стоит отметить, что сборная Турции попала в очень интересную группу на ЧМ-2026, где болельщиков ждет настоящее шоу.
Согласно результатам жеребьевки, турецкие футболисты сразятся за выход в плей-офф с одним из хозяев турнира — опасной сборной США, представителем Южной Америки — Парагваем, а также с крепкой сборной Австралии.
Борьба за выход из этой группы будет бескомпромиссной. Желаем сборной Турции, демонстрирующей атакующий футбол, ярких побед на предстоящем Чемпионате мира!
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