Сборная Турции объявила окончательный состав на Чемпионат мира

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Сборная Турции объявила окончательный состав на Чемпионат мира
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Сборная Турции, одна из самых ярких и динамичных команд мирового футбола, завершила подготовку к предстоящему ЧМ-2026. Официальная заявка из 26 сильнейших футболистов, которые будут защищать честь страны на долгожданном футбольном празднике в США, Канаде и Мексике, представлена широкой публике.

Главный тренер команды включил в состав как звезд внутреннего чемпионата, так и ведущих игроков европейских топ-клубов. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком игроков, которые выступят за Турцию на мундиале.

Официальная заявка сборной Турции:

Вратари:

  • Altay Bayindir («Manchester United», Англия)

  • Mert Gunok («Fenerbahce»)

  • Ugurcan Cakir («Galatasaray»)

Защитники:

  • Abdulkerim Bardakci («Galatasaray»)

  • Caglar Soyuncu («Fenerbahce»)

  • Evren Elmali («Galatasaray»)

  • Ferdi Kadioglu («Brighton», Англия)

  • Merih Demiral («Al Ahli», Саудовская Аравия)

  • Mert Muldur («Fenerbahce»)

  • Ozan Kabak («Hoffenheim», Германия)

  • Samet Akaydin («Rizespor»)

  • Zeki Celik («Roma», Италия)

Полузащитники:

  • Hakan Calhanoglu («Inter», Италия)

  • Ismail Yuksek («Fenerbahce»)

  • Kaan Ayhan («Galatasaray»)

  • Orkun Kokcu («Besiktas»)

  • Salih Ozcan («Borussia» Dortmund, Германия)

Нападающие:

  • Arda Guler («Real Madrid», Испания)

  • Baris Yilmaz («Galatasaray»)

  • Can Uzun («Eintracht», Германия)

  • Deniz Gul («Porto», Португалия)

  • Irfan Kahveci («Kasimpasa»)

  • Kenan Yildiz («Juventus», Италия)

  • Kerem Akturkoglu («Fenerbahce»)

  • Oguz Aydin («Fenerbahce»)

  • Yunus Akgun («Galatasaray»)

Кто соперники турок по группе?

Стоит отметить, что сборная Турции попала в очень интересную группу на ЧМ-2026, где болельщиков ждет настоящее шоу.

Согласно результатам жеребьевки, турецкие футболисты сразятся за выход в плей-офф с одним из хозяев турнира — опасной сборной США, представителем Южной Америки — Парагваем, а также с крепкой сборной Австралии.

Борьба за выход из этой группы будет бескомпромиссной. Желаем сборной Турции, демонстрирующей атакующий футбол, ярких побед на предстоящем Чемпионате мира!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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