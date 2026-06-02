Кристоф Дюгарри назвал футболистов Арсенала клоунами

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг резкой критике «Арсенал» под руководством Микеля Артеты после поражения в финале Лиги чемпионов. Чемпион мира назвал лондонский клуб «кучкой клоунов» за использование чрезмерно оборонительной тактики и обвинил их в излишнем высокомерии по прибытии в Будапешт. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В финале Лиги чемпионов 2026 года «Арсенал» встретился с «ПСЖ», и после того, как основное время завершилось со счетом 1:1, лондонцы уступили в серии пенальти. Несмотря на то, что Кай Хаверц открыл счет на 6-й минуте, чемпионы Англии на протяжении всей игры отсиживались в обороне, отдав инициативу сопернику.

«Мы видели только «Арсенал», который выбивал мяч и пытался тянуть время. На это было невозможно смотреть», — заявил Дюгарри в эфире RMC Sport. По его мнению, такая скучная игра в Лиге чемпионов — это предательство любви к футболу. Дюгарри подчеркнул, что лондонцы действовали вопреки своей истории и атакующему стилю.

Бывший футболист также вспомнил предматчевые заявления Микеля Артеты: «Они приехали с огромным высокомерием, Артета говорил: «Мы их обыграем». Я рад, что «Арсенал» проиграл. Если они когда-нибудь захотят победить, им нужно начать играть в футбол. Это не «Арсенал»! У этого клуба есть свое наследие и стиль. Они не могут так играть».

Бывший полузащитник «Челси» Крейг Берли также заявил в эфире ESPN, что тактика лондонцев была неверной. По его словам, непонятно, как команда, забившая гол на 6-й минуте, может пытаться только обороняться до 90-й минуты. Теперь «Арсеналу» предстоит сделать выводы из этого поражения и готовиться к новому сезону.