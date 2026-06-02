Эльдор Шомуродов попал в сферу интересов клубов Саудовской Аравии

Вокруг гордости узбекского футбола и лучшего бомбардира в истории национальной сборной Эльдора Шомуродова вновь разгораются трансферные слухи. После завершения ЧМ-2026 наш талантливый нападающий может совершить крутой поворот в своей клубной карьере.

Наш 30-летний форвард, ставший настоящим «двигателем» в турецкой Суперлиге в минувшем сезоне, привлек внимание богатых клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает авторитетное издание Metaratings .

Инсайдеры утверждают, что Шомуродов готов серьезно рассмотреть вариант с переходом в новую команду, если поступит предложение, значительно превосходящее нынешнее как в финансовом, так и в спортивном плане. На данный момент условия в Турции его полностью устраивают, поэтому он согласится только на существенно более выгодные финансовые условия.

Требования бомбардира и планы клуба

Согласно последней информации, Эльдор Шомуродов требует от клубов, желающих видеть его в своих рядах, чистую зарплату в размере ровно 3 миллионов евро в год.

В свою очередь, руководство его нынешнего клуба — «Истанбул Башакшехир» — не намерено легко отпускать узбекского форварда. Стамбульцы планируют заработать на этом трансфере как минимум 8,5 миллионов евро чистой прибыли.

Феноменальный сезон в Турции и рост трансферной стоимости

Высокий спрос на Эльдора в Саудовской Аравии не случаен. В минувшем сезоне наш соотечественник поразил ворота соперников 22 раза, став лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги. Его результативность стала ключевым фактором попадания «Истанбул Башакшехир» в пятерку лучших и завоевания путевки в Лигу конференций УЕФА.

Напомним, что после почти пяти лет выступлений в итальянской Серии А Эльдор был сначала арендован турецким клубом за 3 миллиона евро. Позже, как подтверждает портал Transfermarkt , турки доплатили «Роме» еще 2,8 миллиона евро, полностью выкупив права на нападающего и подписав с ним контракт до середины 2029 года. После этого успешного отрезка трансферная стоимость Эльдора выросла еще на 2 миллиона, достигнув общей отметки в 7 миллионов евро .

От «Машъала» к вершинам Европы: Исторический путь

Путь Эльдора Шомуродова в большом футболе начался в наших клубах «Машъал» и «Бунёдкор». В 2017 году он перешел в российский «Ростов», где под руководством известного специалиста Валерия Карпина вышел на уровень настоящей звезды.

Осенью 2020 года старейший итальянский клуб «Дженоа» забрал его в Серию А. В дебютном сезоне наш форвард забил 8 голов, после чего его пригласил знаменитый столичный клуб «Рома». В составе римлян в 2022 году Эльдор стал первым узбекским футболистом, выигравшим еврокубок, подняв над головой трофей исторического первого сезона Лиги конференций УЕФА. Затем он выступал на правах аренды за «Специю» и «Кальяри» в Серии А.

Легендарный показатель в сборной: Эльдор Шомуродов провел за национальную сборную Узбекистана 91 официальный матч, забив в них 44 гола , являясь абсолютным рекордсменом в истории команды.

Желаем нашему соотечественнику больших успехов на предстоящем чемпионате мира и в дальнейшей карьере. Следите за подробностями нового трансфера на страницах Zamin!