Марсель Десайи ответил на критику в адрес Килиана Мбаппе

·87·Спорт
Марсель Десайи ответил на критику в адрес Килиана Мбаппе
Аудиоверсия

Легенда французского футбола Марсель Десайи резко отреагировал на критику в адрес своего соотечественника Килиана Мбаппе. На фоне обсуждений игры нападающего в составе Real Madrid и его личной жизни, чемпион мира 1998 года встал на защиту звездного футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщениям, ожидается, что предстоящим летом Жозе Моуринью возглавит «Королевский клуб». По мнению Десайи, новый тренер должен построить тактическую систему именно вокруг Мбаппе, не требуя от него активного участия в обороне. «Мбаппе никогда не был проблемой для тренера. Моуринью подтвердит это: 'Я доволен 40-42 голами Мбаппе за сезон, мне просто нужно адаптировать команду под него'», — подчеркнул бывший защитник.

Тот факт, что Real Madrid остался без крупных трофеев в последние два сезона, а этот период совпал с трансфером Мбаппе в 2024 году, усилил критику. Также в СМИ широко обсуждались поездка футболиста в Италию и процесс восстановления после травмы. Однако Десайи не согласен с мнением, что личная жизнь игроков должна находиться под постоянным контролем.

«Болельщики думают, что футболист принадлежит только клубу, но это преувеличение. Что я делаю в свободное время — мое личное дело. Я не считаю Мбаппе проблемой для Моуринью, это просто вопрос тактической адаптации», — добавил Десайи. По его мнению, такой гранд, как Real Madrid, должен уметь компенсировать отсутствие возврата в оборону от игрока, забивающего 40 голов за сезон.

Теперь основное внимание будет приковано к тому, как Жозе Моуринью объединит таких звезд, как Vinicius Junior, Jude Bellingham и Kylian Mbappe, в единую систему. Мадридские болельщики надеются, что это назначение положит конец двухлетней серии команды без трофеев.

Real MadridKylian MbappeJose MourinhoMarcel DesaillyФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39Хави Симонс в соцсетях намекнул на переход Савиньо в ТоттенхэмСегодня, 10:18Перейдет ли Джуд Беллингем в Ливерпуль? Робби Фаулер высказался о трансфереСегодня, 10:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»