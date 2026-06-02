Марсель Десайи ответил на критику в адрес Килиана Мбаппе

Легенда французского футбола Марсель Десайи резко отреагировал на критику в адрес своего соотечественника Килиана Мбаппе. На фоне обсуждений игры нападающего в составе Real Madrid и его личной жизни, чемпион мира 1998 года встал на защиту звездного футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщениям, ожидается, что предстоящим летом Жозе Моуринью возглавит «Королевский клуб». По мнению Десайи, новый тренер должен построить тактическую систему именно вокруг Мбаппе, не требуя от него активного участия в обороне. «Мбаппе никогда не был проблемой для тренера. Моуринью подтвердит это: 'Я доволен 40-42 голами Мбаппе за сезон, мне просто нужно адаптировать команду под него'», — подчеркнул бывший защитник.

Тот факт, что Real Madrid остался без крупных трофеев в последние два сезона, а этот период совпал с трансфером Мбаппе в 2024 году, усилил критику. Также в СМИ широко обсуждались поездка футболиста в Италию и процесс восстановления после травмы. Однако Десайи не согласен с мнением, что личная жизнь игроков должна находиться под постоянным контролем.

«Болельщики думают, что футболист принадлежит только клубу, но это преувеличение. Что я делаю в свободное время — мое личное дело. Я не считаю Мбаппе проблемой для Моуринью, это просто вопрос тактической адаптации», — добавил Десайи. По его мнению, такой гранд, как Real Madrid, должен уметь компенсировать отсутствие возврата в оборону от игрока, забивающего 40 голов за сезон.

Теперь основное внимание будет приковано к тому, как Жозе Моуринью объединит таких звезд, как Vinicius Junior, Jude Bellingham и Kylian Mbappe, в единую систему. Мадридские болельщики надеются, что это назначение положит конец двухлетней серии команды без трофеев.