Самые громкие новости в преддверии чемпионата мира, которых ждали болельщики

Пока взгляды всего мира устремлены на зеленые газоны Северной Америки, в преддверии долгожданного ЧМ-2026 ощущается дыхание настоящего футбольного праздника. Окончательные составы всех 48 сборных-участниц официально утверждены, что подарило футбольной общественности ряд удивительных и уникальных статистических данных. Этот глобальный турнир, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, впервые в истории состоится в расширенном формате, и в нем зарегистрировано рекордное количество игроков — 1248. Для 891 мастера кожаного мяча этот мундиаль станет дебютным в карьере, тогда как 357 футболистов уже выходили на эту престижную арену.

В то же время на клубном уровне трансферный рынок накаляется до предела: в центре внимания футбольных болельщиков находятся события вокруг известного нападающего Маркуса Рэшфорда, который больше не нужен «Манчестер Юнайтед».

Исторический поход легенд на шестой мундиаль

Грядущее мировое первенство станет свидетелем одного из величайших рекордов в истории футбола. Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, капитан Аргентины Лионель Месси и вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа покорят уникальную вершину в своих карьерах. Они золотыми буквами впишут свои имена в футбольные летописи как первые игроки в мире, принявшие участие в шести чемпионатах мира.

Турнир также богат контрастами в плане возраста и опыта:

Имя и сборная Возраст / Рост Статус Крейг Гордон (Шотландия) 43 года Самый возрастной игрок турнира Криштиану Роналду (Португалия) 41 год Один из трех самых возрастных участников Хильберто Мора (Мексика) 17 лет Самый молодой игрок мундиаля Флориан Вигеле (Австрия) 205 см Самый высокий участник Сесар Янис (Панама) 160 см Самый низкорослый участник

Интересный факт: Разница в росте между самым высоким и самым низким футболистами на чемпионате мира составляет целых 45 сантиметров! Из всех заявленных игроков 22 человека моложе 20 лет, а 7 футболистов уже перешагнули 40-летний рубеж.

Битва грандов Европы за Маркуса Рэшфорда

Одна из самых горячих новостей на трансферном рынке связана со звездой английского футбола Маркусом Рэшфордом. 28-летним нападающим, потерявшим доверие руководства «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, уже сейчас серьезно интересуются пять ведущих клубов Европы.

Прошлый сезон Рэшфорд провел в аренде в действующем чемпионе Испании «Барселоне», и каталонцы имеют право выкупа игрока за 26 миллионов фунтов стерлингов. Однако у «сине-гранатовых» есть время только до 15 июня, и с каждым днем вероятность этого трансфера снижается. Причина в том, что руководство «красных дьяволов» не хочет идти на уступки «Барселоне» и намерено продать игрока по более выгодной цене после его успешного сезона.

Гранды АПЛ и Бундеслиги вступают в борьбу

За Маркуса Рэшфорда борются не только в Испании, но и на его родине — в английской Премьер-лиге. В данный момент за нападающим выстроилась очередь как минимум из трех известных команд АПЛ: «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» проявляют серьезный интерес.

Кроме того, гранд немецкой Бундеслиги «Бавария» также активно изучает возможность подписания английского форварда. Мюнхенцы недавно упустили возможность подписать Энтони Гордона, проиграв трансферную гонку именно «Барселоне». Теперь они намерены закрыть эту брешь в линии атаки именно с помощью опытного Маркуса Рэшфорда.

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