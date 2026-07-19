Инфиникс Ноте 60 Pro в новом дизайне: знакомство с экраном 144 Гц и уникальной ЛЭД-панелью

·2·Технологии
Инфиникс Ноте 60 Pro в новом дизайне: знакомство с экраном 144 Гц и уникальной ЛЭД-панелью

Компания Инфиникс анонсировала новую цветовую гамму для одного из своих самых необычных и технологически продвинутых смартфонов — модели Ноте 60 Pro. Устройство теперь доступно в современных металлических оттенках Мист Титаниум и Фрост Силвер. Эта новинка укрепляет стремление бренда к совершенствованию дизайна, предлагая пользователям не только мощные технические характеристики, но и эстетически безупречный выбор. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новые цвета пополнили линейку, в которую уже входили Солар Оранге, Дип Океан Блуе и Моча Бровн. Несмотря на внешние изменения, внутренние технические возможности устройства остались на высоком уровне. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7с Ген 4, став первым устройством в истории бренда, работающим на данной платформе.

Уникальный блок камер и интерактивная ЛЭД-панель

Самой примечательной особенностью Инфиникс Ноте 60 Pro является панель Активе Матрикс Дисплай, встроенная в блок камер. Она состоит из 288 независимых светодиодов (ЛЭД) и способна отображать уведомления, уровень заряда, данные о погоде и различные анимации, даже когда основной экран выключен. Это решение заметно выделяет смартфон среди конкурентов на рынке.

В вопросе экрана Инфиникс также не пошла на компромиссы: смартфон получил 6,78-дюймовый АМОЛЭД-дисплей с разрешением 1,5К. Частота обновления составляет 144 Гц, что обеспечивает исключительную плавность в играх и при работе с интерфейсом. Пиковая яркость достигает рекордных 4500 кд/кв. м, что гарантирует четкость изображения даже в солнечный день.

Мощность и мультимедийные возможности

Автономность устройства обеспечивается внушительным аккумулятором емкостью 6500 мА·ч. Пользователям доступны быстрая проводная зарядка мощностью 90 В, беспроводная зарядка 30 В и даже функция обратной зарядки. За эффективный отвод тепла отвечает система охлаждения 3Д ИкеКоре ВК.

Другие примечательные особенности смартфона включают:

  • высококачественные стереодинамики, настроенные компанией ДжБЛ;
  • основную камеру на 50 Мп (с оптической стабилизацией и возможностью записи видео в 4К);
  • защитное стекло Горилла Гласс 7и и стандарт защиты от пыли и влаги ИП64;
  • датчики для измерения частоты сердечных сокращений (пульса) и уровня кислорода в крови.

Что касается программного обеспечения, Инфиникс Ноте 60 Pro работает на базе ОС Android 16 с оболочкой КсОС 16. Производитель обещает три крупных обновления Android для этой модели и пять лет обновлений системы безопасности. Это означает, что устройство будет оставаться актуальным в течение длительного времени.

InfinixСмартфонТехнологииAndroidSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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