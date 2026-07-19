Дрэг-рейсинг, выделяющийся в мире автоспорта своими экстремальными показателями, сегодня покоряет новые вершины. Легендарная британская трасса Санта Под Ракевай готовится отпраздновать свой 60-летний юбилей в 2026 году. Работающая с 1966 года, эта площадка считается одним из главных мест для любителей скорости не только в Европе, но и во всем мире. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Дрэг-рейсинг — это вид спорта, где все решается за считанные секунды, но требуется мощность, не укладывающаяся в человеческое воображение. Например, автомобили класса Топ Фуел достигают скорости 550 километров в час (343 мили в час) всего за 3,6 секунды. Мощность двигателей такой техники составляет 11 500 лошадиных сил, и они расходуют около 19 литров (5 галлонов) топлива в секунду. Эти цифры делают дрэг-рейсинг самым коротким, но самым интенсивным видом гонок на планете.

Легендарный руководитель и секрет успеха

Сегодняшний успех комплекса Санта Под напрямую связан с именем его владельца Кита Бартлетта. Его часто называют «Берни Экклстоуном» мира дрэг-рейсинга. Приобретя трассу и прилегающие территории в 1996 году, Бартлетт, несмотря на то, что ему скоро исполнится восемьдесят лет, продолжает с энтузиазмом развивать этот вид спорта. Под его руководством Санта Под превратился из простой гоночной трассы в крупный развлекательный центр.

Интересно, что между графствами Бедфордшир и Нортгемптоншир до сих пор ведутся споры о том, на чьей территории находится Санта Под Ракевай. Администрации обоих регионов хотят видеть этот престижный объект на своей карте. Это свидетельствует о том, насколько важна гоночная площадка не только со спортивной, но и с экономической и туристической точек зрения.

Почему люди выбирают дрэг-рейсинг?

Многих интересует вопрос: почему тысячи зрителей собираются, чтобы посмотреть гонку, длящуюся всего несколько секунд? Ответ прост — это взрыв эмоций. Гул двигателей, дрожь земли и запах топлива создают атмосферу, которую невозможно встретить ни в одном другом виде автоспорта. Здесь каждая тысячная доля секунды может решить исход победы.

Для автолюбителей Узбекистана дрэг-рейсинг также не чужд. В нашей стране в последние годы проводятся различные соревнования в этом направлении. Опыт таких исторических мест, как Санта Под, показывает, что гонки с правильно организованной инфраструктурой и мощной технической базой не теряют своей привлекательности на протяжении десятилетий.

В ближайшие годы Санта Под Ракевай планирует расширить свои технические возможности. Эта «Мекка» мира дрэг-рейсинга становится новым испытательным полигоном не только для традиционных двигателей внутреннего сгорания, но и для современных электромобилей. Это гарантирует, что будущее спорта будет ярким и интересным для нового поколения фанатов.