Goal назвал лучших тренеров сезона
Очередной напряженный и незабываемый футбольный сезон на европейских полях завершился, и настало время подводить итоги. Авторитетный и всемирно известный Goal спортивный портал составил рейтинг самых сильных и успешных тренеров сезона 2025/26. Вершину этого списка, ставшего настоящим подарком для болельщиков, занял наставник французского «ПСЖ», опытный испанский специалист Луис Энрике который был признан лучшим тренером сезона.
Второе место в рейтинге занял Микель Артета проведший блестящую кампанию с лондонским «Арсеналом», а замкнул тройку лидеров Венсан Компани вдохнувший новую жизнь в мюнхенскую «Баварию». Всего в этот глобальный список лучших специалистов вошли 20 тренеров.
Топ-10: Сильнейшие специалисты сезона
Десятка лучших, сформированная на основе последних тактических революций и результатов в мире футбола, выглядит следующим образом:
Место
Тренер
Клуб
1
Луис Энрике
«ПСЖ» (Франция)
2
Микель Артета
«Арсенал» (Англия)
3
Венсан Компани
«Бавария» (Германия)
4
Унаи Эмери
«Астон Вилла» (Англия)
5
Сеск Фабрегас
«Комо» (Италия)
6
Ханс-Дитер Флик
«Барселона» (Испания)
7
Кристиан Киву
«Интер» (Италия)
8
Андони Ираола
«Борнмут» (Англия)
9
Франческо Фарьоли
«Порту» (Португалия)
10
Пьер Саж
«Ланс» (Франция)
Неожиданность списка и место Гвардиолы
Одним из самых интересных и обсуждаемых моментов этого рейтинга, удивившим болельщиков и экспертов, стало то, что один из самых титулованных тренеров мирового футбола, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не смог войти в топ-10. По итогам сезона испанский гений занял лишь 11-е место в рейтинге.
Это решение портала Goal вызвало бурные дискуссии среди любителей футбола в социальных сетях. В частности, включение в топ-10 таких тренеров, как Сеск Фабрегас («Комо») и Кристиан Киву («Интер»), свидетельствует о возрастающей роли молодых специалистов в новом сезоне.
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