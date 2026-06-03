Goal назвал лучших тренеров сезона

Очередной напряженный и незабываемый футбольный сезон на европейских полях завершился, и настало время подводить итоги. Авторитетный и всемирно известный Goal спортивный портал составил рейтинг самых сильных и успешных тренеров сезона 2025/26. Вершину этого списка, ставшего настоящим подарком для болельщиков, занял наставник французского «ПСЖ», опытный испанский специалист Луис Энрике который был признан лучшим тренером сезона.

Второе место в рейтинге занял Микель Артета проведший блестящую кампанию с лондонским «Арсеналом», а замкнул тройку лидеров Венсан Компани вдохнувший новую жизнь в мюнхенскую «Баварию». Всего в этот глобальный список лучших специалистов вошли 20 тренеров.

Топ-10: Сильнейшие специалисты сезона

Десятка лучших, сформированная на основе последних тактических революций и результатов в мире футбола, выглядит следующим образом:

Место Тренер Клуб 1 Луис Энрике «ПСЖ» (Франция) 2 Микель Артета «Арсенал» (Англия) 3 Венсан Компани «Бавария» (Германия) 4 Унаи Эмери «Астон Вилла» (Англия) 5 Сеск Фабрегас «Комо» (Италия) 6 Ханс-Дитер Флик «Барселона» (Испания) 7 Кристиан Киву «Интер» (Италия) 8 Андони Ираола «Борнмут» (Англия) 9 Франческо Фарьоли «Порту» (Португалия) 10 Пьер Саж «Ланс» (Франция)

Неожиданность списка и место Гвардиолы

Одним из самых интересных и обсуждаемых моментов этого рейтинга, удивившим болельщиков и экспертов, стало то, что один из самых титулованных тренеров мирового футбола, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не смог войти в топ-10. По итогам сезона испанский гений занял лишь 11-е место в рейтинге.

Это решение портала Goal вызвало бурные дискуссии среди любителей футбола в социальных сетях. В частности, включение в топ-10 таких тренеров, как Сеск Фабрегас («Комо») и Кристиан Киву («Интер»), свидетельствует о возрастающей роли молодых специалистов в новом сезоне.

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