Goal назвал лучших тренеров сезона

·56·Спорт
Goal назвал лучших тренеров сезона
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Очередной напряженный и незабываемый футбольный сезон на европейских полях завершился, и настало время подводить итоги. Авторитетный и всемирно известный Goal спортивный портал составил рейтинг самых сильных и успешных тренеров сезона 2025/26. Вершину этого списка, ставшего настоящим подарком для болельщиков, занял наставник французского «ПСЖ», опытный испанский специалист Луис Энрике который был признан лучшим тренером сезона.

Второе место в рейтинге занял Микель Артета проведший блестящую кампанию с лондонским «Арсеналом», а замкнул тройку лидеров Венсан Компани вдохнувший новую жизнь в мюнхенскую «Баварию». Всего в этот глобальный список лучших специалистов вошли 20 тренеров.

Топ-10: Сильнейшие специалисты сезона

Десятка лучших, сформированная на основе последних тактических революций и результатов в мире футбола, выглядит следующим образом:

Место

Тренер

Клуб

1

Луис Энрике

«ПСЖ» (Франция)

2

Микель Артета

«Арсенал» (Англия)

3

Венсан Компани

«Бавария» (Германия)

4

Унаи Эмери

«Астон Вилла» (Англия)

5

Сеск Фабрегас

«Комо» (Италия)

6

Ханс-Дитер Флик

«Барселона» (Испания)

7

Кристиан Киву

«Интер» (Италия)

8

Андони Ираола

«Борнмут» (Англия)

9

Франческо Фарьоли

«Порту» (Португалия)

10

Пьер Саж

«Ланс» (Франция)

Неожиданность списка и место Гвардиолы

Одним из самых интересных и обсуждаемых моментов этого рейтинга, удивившим болельщиков и экспертов, стало то, что один из самых титулованных тренеров мирового футбола, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не смог войти в топ-10. По итогам сезона испанский гений занял лишь 11-е место в рейтинге.

Это решение портала Goal вызвало бурные дискуссии среди любителей футбола в социальных сетях. В частности, включение в топ-10 таких тренеров, как Сеск Фабрегас («Комо») и Кристиан Киву («Интер»), свидетельствует о возрастающей роли молодых специалистов в новом сезоне.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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