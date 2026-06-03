Рубен Диаш рассказал о главной мечте Роналду в футболе
В преддверии старта ЧМ-2026, которого с нетерпением ждет весь футбольный мир, сборные и их лидеры продолжают делиться своими планами. Один из сильнейших защитников планеты, опора «Манчестер Сити» и национальной сборной Португалии Рубен Диаш, высказал свое мнение накануне предстоящего мундиаля. Талантливый футболист не стал скрывать, что стремление воплотить в жизнь давнюю заветную мечту и высшую цель легенды мирового футбола Криштиану Роналду придает силы всей команде.
По признанию Диаша, возможность внести вклад в путь Роналду к чемпионскому трону дает каждому члену сборной особое чувство ответственности и огромное желание.
Атмосфера в команде и отсутствие излишнего давления
Португальский защитник подчеркнул, что перед чемпионатом мира футболисты находятся в отличном психологическом состоянии и решительно настроены на достижение цели.
«Помочь Криштиану одержать победу на этом турнире — дополнительный и очень мощный источник мотивации для всех нас. Мы искренне хотим этой великой победы не только ради него, но и ради самих себя, наших семей и всего португальского народа. Могу открыто сказать, что, преследуя эту цель, я не чувствую никакого излишнего психологического давления или волнения», — заявил Рубен Диаш.
Стоит отметить, что для легендарного нападающего Криштиану Роналду, которому сегодня исполнился 41 год, этот ЧМ-2026, скорее всего, станет последним чемпионатом мира в его богатой карьере. Именно поэтому португальцы намерены максимально использовать этот шанс, чтобы преподнести своему капитану незабываемый подарок.
Соперники Португалии на групповом этапе ЧМ-2026
Групповой этап предстоящего чемпионата мира обещает стать историческим и невероятно волнительным и для нас, узбекистанских любителей футбола. Ведь сборная Португалии в квартете встретится именно с нашими представителями.
Участники группы
Регион
Текущий статус
Португалия
Европа (УЕФА)
Один из фаворитов
Узбекистан
Азия (АФК)
Исторический дебютант и наша национальная гордость
Колумбия
Южная Америка (КОНМЕБОЛ)
Грозный и опасный соперник
ДР Конго
Африка (КАФ)
Физически крепкая команда
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