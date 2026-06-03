Рубен Диаш рассказал о главной мечте Роналду в футболе

·158·Спорт
Рубен Диаш рассказал о главной мечте Роналду в футболе
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В преддверии старта ЧМ-2026, которого с нетерпением ждет весь футбольный мир, сборные и их лидеры продолжают делиться своими планами. Один из сильнейших защитников планеты, опора «Манчестер Сити» и национальной сборной Португалии Рубен Диаш, высказал свое мнение накануне предстоящего мундиаля. Талантливый футболист не стал скрывать, что стремление воплотить в жизнь давнюю заветную мечту и высшую цель легенды мирового футбола Криштиану Роналду придает силы всей команде.

По признанию Диаша, возможность внести вклад в путь Роналду к чемпионскому трону дает каждому члену сборной особое чувство ответственности и огромное желание.

Атмосфера в команде и отсутствие излишнего давления

Португальский защитник подчеркнул, что перед чемпионатом мира футболисты находятся в отличном психологическом состоянии и решительно настроены на достижение цели.

«Помочь Криштиану одержать победу на этом турнире — дополнительный и очень мощный источник мотивации для всех нас. Мы искренне хотим этой великой победы не только ради него, но и ради самих себя, наших семей и всего португальского народа. Могу открыто сказать, что, преследуя эту цель, я не чувствую никакого излишнего психологического давления или волнения», — заявил Рубен Диаш.

Стоит отметить, что для легендарного нападающего Криштиану Роналду, которому сегодня исполнился 41 год, этот ЧМ-2026, скорее всего, станет последним чемпионатом мира в его богатой карьере. Именно поэтому португальцы намерены максимально использовать этот шанс, чтобы преподнести своему капитану незабываемый подарок.

Соперники Португалии на групповом этапе ЧМ-2026

Групповой этап предстоящего чемпионата мира обещает стать историческим и невероятно волнительным и для нас, узбекистанских любителей футбола. Ведь сборная Португалии в квартете встретится именно с нашими представителями.

Участники группы

Регион

Текущий статус

Португалия

Европа (УЕФА)

Один из фаворитов

Узбекистан

Азия (АФК)

Исторический дебютант и наша национальная гордость

Колумбия

Южная Америка (КОНМЕБОЛ)

Грозный и опасный соперник

ДР Конго

Африка (КАФ)

Физически крепкая команда

Следите за историческими матчами нашей национальной сборной против этих грандов и самыми жаркими моментами ЧМ-2026 вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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