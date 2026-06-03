Реал Мадрид на пороге неожиданных трансферов: два новичка присоединятся к команде

·140·Спорт
Реал Мадрид на пороге неожиданных трансферов: два новичка присоединятся к команде
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В преддверии завершения президентских выборов мадридский «Реал» начал работу по усилению состава на следующий сезон. Если Флорентино Перес одержит победу на выборах 7 июня, ожидается официальное объявление о двух новых трансферах. По сообщениям прессы, центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате в статусе свободного агента достиг договоренности с мадридским клубом о четырехлетнем контракте. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В то же время известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Реал Мадрид» также согласовал переход защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. Мадридцы решили активировать клаусулу в контракте нидерландского футболиста в размере 20 миллионов евро. Дюмфрис провел один из лучших сезонов в составе «Интера» на правом фланге и внес значительный вклад в выход команды в финал Лиги чемпионов, забив гол в ворота «Барселоны» в полуфинале.

Несмотря на травмы в прошлом сезоне, Дензел Дюмфрис провел 47 матчей, забив 11 голов и отдав 6 результативных передач. Его эффективность привлекла внимание скаутов «Реал Мадрида». «Интер» же рассматривает кандидатуру игрока «Аталанты» Марко Палестры на замену, однако этот трансфер может обойтись миланскому клубу как минимум в 50 миллионов евро.

Реал МадридТрансферыИбраима КонатеДензел ДюмфрисФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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