Барселона сделала важный шаг к полноценному трансферу Жоау Канселу. Клуб Аль-Хиляль решил снизить финансовые требования за португальского защитника. После успешной аренды в Каталонии футболист открыто заявил, что не намерен возвращаться в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Goal.com .

По данным Mundo Deportivo, ранее Аль-Хиляль требовал за защитника 15 миллионов евро, однако после переговоров под руководством супер-агента Жорже Мендеша ожидается снижение цены. 32-летний защитник стал важным игроком в составе Барселоны и хочет продолжить карьеру под руководством Ханса-Дитера Флика.

Одной из главных причин трансфера являются холодные отношения между Канселу и руководством Аль-Хиляля. Футболист заявил, что клуб обманул его и не сдержал обещание по регистрации. Кроме того, его отношения с тренером Симоне Индзаги полностью разорваны, что делает возвращение в Эр-Рияд невозможным.

В прошлом сезоне Жоау Канселу выиграл с Барселоной Ла Лигу, добившись исторического результата. Он стал первым футболистом, выигравшим четыре из пяти ведущих чемпионатов Европы (Английская Премьер-лига, Серия А, Бундеслига и Ла Лига). В настоящее время Жорже Мендеш ведет переговоры не только по Канселу, но и по будущему таких игроков, как Марк Касадо и Дарвин Нуньес.