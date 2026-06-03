Перейдет ли Джуд Беллингем в Ливерпуль? Робби Фаулер высказался о трансфере

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о возможном переходе звезды сборной Англии Джуда Беллингема в мерсисайдский клуб в будущем. 22-летний полузащитник, ныне выступающий за «Реал Мадрид», может захотеть вернуться в английскую Премьер-лигу после завершения испанского этапа карьеры. Об этом сообщает Goal.com .

Беллингем начал карьеру в академии «Бирмингем Сити» и дебютировал в основной команде уже в 16 лет. В 2020 году он перешел в «Боруссию Дортмунд», где полностью раскрыл свой потенциал. В 2023 году за 103 миллиона евро подписал контракт с «Реал Мадридом» и в кратчайшие сроки вошел в число претендентов на «Золотой мяч».

В последних двух сезонах травмы несколько замедлили его прогресс, а конкуренция в сборной Англии усилилась благодаря таким игрокам, как Морган Роджерс. Тем не менее, как победитель Лиги чемпионов, Беллингем остается одним из сильнейших футболистов мира.

В интервью изданию GOAL Робби Фаулер заявил: «Как болельщик «Ливерпуля», я хочу видеть на «Энфилде» лучших игроков. Сейчас он выступает за один из величайших клубов мира — «Реал Мадрид», поэтому вряд ли захочет вернуться в Премьер-лигу в ближайшее время. Но я не удивлюсь, если этот трансфер состоится через 3–5 лет».