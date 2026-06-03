Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евро

·185·Спорт
Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евро
Аудиоверсия

«Манчестер Сити» защитник клуба и сборной Узбекистана Абдукодира Хусановазначительно выросла на портале Трансфермаркт. Согласно обновленным данным, стоимость узбекистанского центрального защитника увеличилась на 15 миллионов евро и теперь оценивается в 50 миллионов евро.

Этот результат еще больше укрепил позиции Абдукодира Хусанова как одного из самых дорогих футболистов не только Узбекистана, но и всей Азии. По данным портала, Хусанов сохранил статус самого дорогого игрока Азии. Его ближайшим преследователем является японский футболист Кайсю Сано, чья трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

Напомним, что Абдукодира Хусанов перешел в «Манчестер Сити» в январе 2025 года. Английский гранд заплатил за его трансфер 40 миллионов евро, а в соглашении также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро. В составе «горожан» центральный защитник выиграл два трофея в этом сезоне — Кубок Англии и Кубок Английской лиги.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиУзбекистанТрансфермарктКейшу Сано
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ян Диоманде может отклонить предложение Ливерпуля и перейти в другой топ-клубСегодня, 08:39Реал Мадрид намерен полностью обновить линию обороны: новые конкуренты для РюдигераСегодня, 08:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»