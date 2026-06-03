Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евро

«Манчестер Сити» защитник клуба и сборной Узбекистана Абдукодира Хусановазначительно выросла на портале Трансфермаркт. Согласно обновленным данным, стоимость узбекистанского центрального защитника увеличилась на 15 миллионов евро и теперь оценивается в 50 миллионов евро.

Этот результат еще больше укрепил позиции Абдукодира Хусанова как одного из самых дорогих футболистов не только Узбекистана, но и всей Азии. По данным портала, Хусанов сохранил статус самого дорогого игрока Азии. Его ближайшим преследователем является японский футболист Кайсю Сано, чья трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

Напомним, что Абдукодира Хусанов перешел в «Манчестер Сити» в январе 2025 года. Английский гранд заплатил за его трансфер 40 миллионов евро, а в соглашении также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро. В составе «горожан» центральный защитник выиграл два трофея в этом сезоне — Кубок Англии и Кубок Английской лиги.