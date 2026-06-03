Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги

Для болельщиков английской Премьер-лиги (АПЛ), считающейся самым популярным и напряженным национальным чемпионатом в мире, объявлена интересная новость. Авторитетный и всемирно известный аналитический портал Трансфермаркт официально обновил текущие трансферные оценки профессиональных футболистов, выступающих на английских полях. В результате этого обновления сформировался рейтинг самых дорогих звезд лиги.

Эрлинг Холанд снова на вершине!

Игрок «Манчестер Сити», который на сегодняшний день является одним из самых опасных и результативных нападающих не только АПЛ, но и всего мирового футбола, Эрлинг Холанд как и ожидалось, возглавил список. Рыночная стоимость норвежского бомбардира установлена на рекордном уровне — 200 миллионов евро и в данный момент он признан самым дорогим игроком чемпионата.

Кроме того, в тройку лидеров вошли лидеры лондонского «Арсенала» — полузащитник Деклан Райс (120 млн евро) и вингер Букайо Сака (110 млн евро).

10 самых дорогих футболистов АПЛ на данный момент

Подробно ознакомиться со звездами, вошедшими в топ-10 обновленного рейтинга, можно с помощью следующей таблицы:

Место Футболист (Клуб) Трансферная стоимость (млн евро) 1 Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») 200 2 Деклан Райс («Арсенал») 120 3 Букайо Сака («Арсенал») 110 4 Флориан Вирц («Ливерпуль») 100 5 Коул Палмер («Челси») 100 6 Мойсес Кайседо («Челси») 100 7 Уильям Салиба («Арсенал») 100 8 Доминик Собослаи («Ливерпуль») 100 9 Райан Шерки («Манчестер Сити») 90 10 Морган Роджерс («Астон Вилла») 90

Интересный факт: Целых 5 футболистов из топ-10 — Флориан Вирц, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Уильям Салиба и Доминик Собослаи — занимают средние строчки рейтинга с одинаковым показателем в 100 миллионов евро.

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