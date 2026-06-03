Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги

·226·Спорт
Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги
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Для болельщиков английской Премьер-лиги (АПЛ), считающейся самым популярным и напряженным национальным чемпионатом в мире, объявлена интересная новость. Авторитетный и всемирно известный аналитический портал Трансфермаркт официально обновил текущие трансферные оценки профессиональных футболистов, выступающих на английских полях. В результате этого обновления сформировался рейтинг самых дорогих звезд лиги.

Эрлинг Холанд снова на вершине!

Игрок «Манчестер Сити», который на сегодняшний день является одним из самых опасных и результативных нападающих не только АПЛ, но и всего мирового футбола, Эрлинг Холанд как и ожидалось, возглавил список. Рыночная стоимость норвежского бомбардира установлена на рекордном уровне — 200 миллионов евро и в данный момент он признан самым дорогим игроком чемпионата.

Кроме того, в тройку лидеров вошли лидеры лондонского «Арсенала» — полузащитник Деклан Райс (120 млн евро) и вингер Букайо Сака (110 млн евро).

10 самых дорогих футболистов АПЛ на данный момент

Подробно ознакомиться со звездами, вошедшими в топ-10 обновленного рейтинга, можно с помощью следующей таблицы:

Место

Футболист (Клуб)

Трансферная стоимость (млн евро)

1

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

200

2

Деклан Райс («Арсенал»)

120

3

Букайо Сака («Арсенал»)

110

4

Флориан Вирц («Ливерпуль»)

100

5

Коул Палмер («Челси»)

100

6

Мойсес Кайседо («Челси»)

100

7

Уильям Салиба («Арсенал»)

100

8

Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

100

9

Райан Шерки («Манчестер Сити»)

90

10

Морган Роджерс («Астон Вилла»)

90

Интересный факт: Целых 5 футболистов из топ-10 — Флориан Вирц, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Уильям Салиба и Доминик Собослаи — занимают средние строчки рейтинга с одинаковым показателем в 100 миллионов евро.

Следите за топ-5 чемпионатами, последними трансферными оценками и самыми горячими новостями мирового футбола вместе с нами на страницах Замин.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиАрсеналДеклан РайсБукайо СакаТрансфермаркт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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