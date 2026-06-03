Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги
Для болельщиков английской Премьер-лиги (АПЛ), считающейся самым популярным и напряженным национальным чемпионатом в мире, объявлена интересная новость. Авторитетный и всемирно известный аналитический портал Трансфермаркт официально обновил текущие трансферные оценки профессиональных футболистов, выступающих на английских полях. В результате этого обновления сформировался рейтинг самых дорогих звезд лиги.
Эрлинг Холанд снова на вершине!
Игрок «Манчестер Сити», который на сегодняшний день является одним из самых опасных и результативных нападающих не только АПЛ, но и всего мирового футбола, Эрлинг Холанд как и ожидалось, возглавил список. Рыночная стоимость норвежского бомбардира установлена на рекордном уровне — 200 миллионов евро и в данный момент он признан самым дорогим игроком чемпионата.
Кроме того, в тройку лидеров вошли лидеры лондонского «Арсенала» — полузащитник Деклан Райс (120 млн евро) и вингер Букайо Сака (110 млн евро).
10 самых дорогих футболистов АПЛ на данный момент
Подробно ознакомиться со звездами, вошедшими в топ-10 обновленного рейтинга, можно с помощью следующей таблицы:
Место
Футболист (Клуб)
Трансферная стоимость (млн евро)
1
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
200
2
Деклан Райс («Арсенал»)
120
3
Букайо Сака («Арсенал»)
110
4
Флориан Вирц («Ливерпуль»)
100
5
Коул Палмер («Челси»)
100
6
Мойсес Кайседо («Челси»)
100
7
Уильям Салиба («Арсенал»)
100
8
Доминик Собослаи («Ливерпуль»)
100
9
Райан Шерки («Манчестер Сити»)
90
10
Морган Роджерс («Астон Вилла»)
90
Интересный факт: Целых 5 футболистов из топ-10 — Флориан Вирц, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Уильям Салиба и Доминик Собослаи — занимают средние строчки рейтинга с одинаковым показателем в 100 миллионов евро.
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