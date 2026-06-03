Питер Рид: Гарри Кейн хочет вернуться в английскую Премьер-лигу

Бывшая звезда сборной Англии Питер Рид считает, что Гарри Кейн может вернуться в английскую Премьер-лигу после завершения карьеры в «Баварии». В интервью изданию GOAL Рид высказался о будущем нападающего и особенностях его стиля игры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Летом 2023 года Кейн покинул «Тоттенхэм» и отправился в Германию ради завоевания трофеев. На «Альянц Арене» он прервал свою долгую серию без титулов, став двукратным чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Германии. Кроме того, он трижды завоевал «Золотую бутсу» Бундеслиги, продемонстрировав свой высочайший бомбардирский класс.

Питер Рид в шутку заявил, что хотел бы увидеть Кейна в форме «Эвертона»: «Думаю, в каком-то смысле он захочет вернуться. Представьте его в синей форме, то есть в составе «Эвертона» — это было бы здорово. Я всё равно думаю, что он вернётся в чемпионат Англии».

Рид также высоко оценил способность Кейна не только забивать голы, но и создавать моменты для партнёров. По его словам, Гарри — умный игрок, который отличается тем, что опускается в центр поля и отвлекает защитников. Эти качества крайне важны для успеха сборной Англии на предстоящем чемпионате мира.

В настоящее время контракт 32-летнего нападающего с мюнхенским клубом действует до 2027 года. Ходят слухи о возможном переходе в MLS или даже попытке проявить себя в НФЛ в будущем, однако вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу остаётся одним из основных.