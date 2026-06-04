Флорентино Перес раскрыл причины неудачного сезона «Реала»

Для болельщиков мадридского «Реала» и поклонников мирового футбола продолжают поступать неожиданные новости. Испанский гранд был вынужден завершить крайне неудачный для себя футбольный сезон 2025/2026 без единого кубка или престижного трофея. В этот тяжелый период президент «Королевского клуба» Флорентино Перес дал эксклюзивное интервью прессе, в котором открыто рассказал об истинных причинах столь неудачных результатов команды.

«Это не вина игроков или тренера»

Глава клуба особо подчеркнул, что не стоит делать трагедию из поражений, и что подобные спады в спорте — естественное явление. По словам Переса, в основе неудач лежит ряд серьезных объективных причин:

«Говоря об ошибках сезона, я всегда повторяю одну мысль — в футболе, как и в спорте в целом, невозможно всегда только побеждать. Да, в этом году мы не достигли поставленных целей, но мы уже определили, где именно дали сбой и в чем заключаются проблемы», — заявил Флорентино Перес.

Две главные проблемы, подкосившие мадридский гранд

Флорентино Перес перечислил ключевые медицинские и организационные факторы, ставшие причиной трудностей команды в ушедшем году:

Отсутствие полноценных предсезонных сборов: Из-за расширенного клубного чемпионата мира команда не смогла провести летом полноценную и качественную предсезонную подготовку. Это негативно сказалось на физической форме футболистов на протяжении всего года.

Эпидемия травм: Уже в первой половине сезона в составе было зафиксировано почти 30 травм различной степени тяжести . Поскольку большинство из них были долгосрочными и серьезными, это нанесло огромный ущерб игре команды в решающих матчах.

«В этой ситуации абсолютно неправильно винить игроков или тренерский штаб. Нам помешала вся эта цепочка неблагоприятных обстоятельств. Но мы не остановились и уже начали системную работу, чтобы преодолеть вызовы нового сезона и снова радовать наших болельщиков победами», — добавил Перес.

В Мадриде приближаются президентские выборы

Стоит отметить, что в жизни мадридцев ожидаются важные перемены не только на поле, но и в руководстве. Администрация клуба объявила, что в ближайшее воскресенье, а именно 7 июня этого года , состоятся официальные президентские выборы.

За эту ответственную должность поборются два сильных кандидата:

Действующий президент, успешно возглавляющий команду уже много лет, Флорентино Перес. Известный испанский крупный бизнесмен Энрике Рикельме.

Результаты выборов, несомненно, полностью определят трансферную политику и путь развития клуба «Реал Мадрид» на ближайшие годы.

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