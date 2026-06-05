Сборная Испании сыграла вничью с Ираком в неожиданном матче

·98·Спорт
Сборная Испании сыграла вничью с Ираком в неожиданном матче

Сезон, богатый интересными и неожиданными результатами, продолжается для поклонников мирового футбола. Гранды, серьезно готовящиеся к финальной стадии чемпионата мира 2026 года, проверяют свои составы в товарищеских матчах. Одним из таких международных контрольных поединков стала игра между Испанией, одной из сильнейших сборных Европы, и представителем Азии — Ираком.

На великолепном стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье болельщики стали свидетелями довольно боевой и напряженной игры. Хотя испанцы, хозяева поля, считались абсолютными фаворитами, сборная Ирака оказала им достойное сопротивление, и в итоге был зафиксирован ничейный результат 1:1.

Быстрый гол и волевая реакция Ирака

Матч начался, как и ожидалось, с активных атак хозяев. Представители «Красной фурии» (прозвище сборной Испании) начали создавать опасные моменты у ворот соперника один за другим. Это быстро принесло свои плоды:

  • 16-я минута: Талантливый нападающий Ферран Торрес грамотно воспользовался ошибкой защитников соперника, открыл счет и порадовал местных болельщиков, собравшихся на стадионе — 1:0.

  • 27-я минута: Не сломленные морально после пропущенного гола футболисты Ирака пошли в контратаку. Быстро организованную атаку успешно завершил Мерхас Доски восстановив равновесие и спас свою команду в сложной ситуации — 1:1.

В первом тайме больше голов забито не было, и команды ушли на перерыв при этом счете. Во втором тайме главные тренеры обеих сборных внесли множество изменений в состав, сделав акцент на проверке новых футболистов. В частности, в составе Испании на поле вышли игроки запаса вместо таких звезд, как Жоан Гарсия, Гави и Дани Ольмо, а в рядах Ирака к игре присоединились лидеры Джалал Хасан и Зайдон Икбал. Однако во втором тайме, богатом тактической борьбой, счет не изменился.

Команды

Авторы голов

Минуты

Итоговый счет

Испания

Ферран Торрес

16'

1

Ирак

Мерхас Доски

27'

1

Расширенные составы сборных:

  • Испания: Жоан Гарсия (Л. Рикельме, 73), П. Порро (Х. Родригес, 73), Х. Мартин (Б. Туррьентес, 59), Э. Лапорт (С. Гомес, 46), А. Гримальдо (Э. Гарсия, 46), Гави (Х. Герра, 59), М. Берналь (М. Пубиль, 59), Ф. Торрес (Й. Пино, 46), Д. Ольмо (Г. Гарсия, 46), А. Байена (М. Мерино, 68), Б. Иглесиас (Х. Родригес, 46).

  • Ирак: А. Базиль (Дж. Хасан, 47), Х. Али (К. Якоб, 62), А. Хашим, З. Тахсин, М. Доски (А. Яхья, 61), Ю. Амин, З. Исмаил (З. Икбал, 62), А. Аль-Аммари (Р. Сулака, 62), И. Байеш (М. Саадун, 73), М. Фарджи (М. Юнус, 62), А. Аль-Хамади (А. Хусейн, 47), А. Джассим.

Футбольный комментарий: Хотя в таких товарищеских матчах результат не стоит на первом месте, волевая игра сборной Ирака против европейского гранда заслуживает похвалы. Для Испании же это стало хорошим уроком работы над ошибками и недостатками перед предстоящим чемпионатом мира.

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ИспанияИракФерран ТорресМерхас ДоскиЛа-Корунья
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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