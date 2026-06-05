Если Энрике Рикельме станет президентом «Реала», он приведет Клоппа

События вокруг мадридского клуба «Реал» в эти дни находятся в центре внимания не только испанской, но и мировой футбольной общественности. По мере приближения выборов, которые определят нового руководителя «королевского клуба», конкуренция между кандидатами и масштаб проектов, обещанных болельщикам, приобретают все более острый характер.

Об одном из таких громких планов сообщил самый надежный и известный инсайдер футбольного мира Фабрицио Романо. По его словам, предприниматель Энрике Рикельме, составляющий серьезную конкуренцию действующему руководителю Флорентино Пересу в борьбе за пост президента «Реала», в случае победы на выборах намерен доверить управление командой известному немецкому специалисту Юргену Клоппу.

Столкновение двух разных стратегий во главе «королевского клуба»

7 июня текущего года на президентских выборах станет ясно, в каком направлении будет развиваться будущее мадридского гранда. В настоящее время кандидаты выдвигают свои варианты на пост главного тренера:

Выбор Флорентино Переса: Действующий президент уже официально объявил кандидатуру бывшего наставника «Реала», опытного специалиста с боевым характером Жозе Моуринью .

План Энрике Рикельме: Новый кандидат подготовил вариант с Юргеном Клоппом , который имеет свое имя в футбольном мире, в противовес этому шагу Переса.

«Энрике Рикельме вскоре раскроет публике, кто станет его новым главным тренером на следующий сезон. Мои надежные источники подтверждают, что это именно Юрген Клопп. Футбольные инсайдеры также отмечают, что главным козырем Рикельме является Клопп. Однако окончательное решение и стратегию развития клуба кандидат лично озвучит в ближайшие дни», — говорит Фабрицио Романо.

Оперативная справка: Статус кандидатов-тренеров

Тренер Последнее место работы Главные достижения Юрген Клопп «Ливерпуль» (ушел в 2024 году) Победа в ЛЧ, титулы чемпиона АПЛ и Бундеслиги Жозе Моуринью «Реал Мадрид» (бывший клуб) Десятки престижных трофеев с топ-клубами Европы

Примечательно, что Юрген Клопп после ухода из английского клуба «Ливерпуль» в 2024 году взял длительный отпуск и до сих пор не начал работу ни в одной команде. Его возвращение в большой футбол и именно на «Сантьяго Бернабеу», несомненно, станет настоящим подарком для болельщиков.

До исторических выборов в Мадриде и определения того, кто поведет «Реал» к новым победам, осталось всего два дня.

Следите за самыми свежими эксклюзивными новостями из лагеря «королевского клуба», предвыборными процессами и лучшими новостями футбольного мира всегда вместе с нами на страницах Замин!