Трансфермаркт опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира

·51·Спорт
Трансфермаркт опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира

Эксперты авторитетного портала Трансфермаркт, определяющего трансферные цены и рыночную стоимость футболистов в мировом футболе, провели очередное крупное обновление. После пересмотра трансферных стоимостей представителей испанской Ла Лиги в пятницу в глобальном рейтинге 10 самых дорогих мастеров кожаного мяча планеты произошли неожиданные и резкие изменения.

Французская звезда Килиан Мбаппе, долгое время единолично лидировавшая в этом списке и в последние месяцы делившая высшую позицию с Ламином Ямалем и Эрлингом Холандом, утратила свои позиции и покинула первое место.

Двоевластие на троне мирового футбола

Согласно обновленным финансовым показателям, в настоящее время самыми дорогими футболистами планеты признаны два молодых и грозных бомбардира. Каждый из них с оценкой в 200 миллионов евростал абсолютным королем трансферного рынка:

18-летний феномен каталонского гранда сумел поднять свою стоимость до максимума после чемпионства и успешного сезона в Ла Лиге.

Рейтинг топ-10 самых дорогих футболистов планеты

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с представителями сильнейшей десятки, которые в настоящее время наиболее высоко оцениваются в мировом футболе и стали любимцами миллионов болельщиков:

Место в высшем рейтинге

Имя и фамилия футболиста

Клуб

Текущая трансферная стоимость

1-2

Ламин Ямаль

«Барселона»

200 миллионов евро

1-2

Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити»

200 миллионов евро

3

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид»

180 миллионов евро

4-5

Педри

«Барселона»

150 миллионов евро

4-5

Майкл Олисе

«Бавария»

150 миллионов евро

6-9

Хвича Кварацхелия

«Наполи»

140 миллионов евро

6-9

Жоау Невеш

ПСЖ

140 миллионов евро

6-9

Витинья

ПСЖ

140 миллионов евро

6-9

Винисиус Жуниор

«Реал Мадрид»

140 миллионов евро

10

Джуд Беллингем

«Реал Мадрид»

130 миллионов евро

Как видно из таблицы, хотя стоимость игроков мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема немного снизилась, они по-прежнему сохраняют свои позиции в топ-10. Два представителя ПСЖ и блистающий в Мюнхене Майкл Олисе, напротив, смогли значительно повысить свою стоимость.

Взгляд Замин: После эры Месси и Роналду никому не удавалось покорить отметку в 200 миллионов на футбольном рынке. То, что 18-летний алмаз «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира наряду с Холандом, — это поистине историческое событие. Снижение стоимости Мбаппе до 180 миллионов после его первого сезона в Мадриде свидетельствует о высокой интенсивности конкуренции в Ла Лиге.

Следите за самыми свежими финансовыми изменениями в мировом футболе, горячими рейтингами на трансферном рынке и эксклюзивными новостями из жизни ваших любимых звезд вместе с нами на страницах Замин!

ТрансфермарктЛамин ЯмальЭрлинг ХоландБарселонаМанчестер Сити
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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