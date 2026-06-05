Трансфермаркт опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира
Эксперты авторитетного портала Трансфермаркт, определяющего трансферные цены и рыночную стоимость футболистов в мировом футболе, провели очередное крупное обновление. После пересмотра трансферных стоимостей представителей испанской Ла Лиги в пятницу в глобальном рейтинге 10 самых дорогих мастеров кожаного мяча планеты произошли неожиданные и резкие изменения.
Французская звезда Килиан Мбаппе, долгое время единолично лидировавшая в этом списке и в последние месяцы делившая высшую позицию с Ламином Ямалем и Эрлингом Холандом, утратила свои позиции и покинула первое место.
Двоевластие на троне мирового футбола
Согласно обновленным финансовым показателям, в настоящее время самыми дорогими футболистами планеты признаны два молодых и грозных бомбардира. Каждый из них с оценкой в 200 миллионов евростал абсолютным королем трансферного рынка:
Ламин Ямаль («Барселона») — 200 млн евро
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 200 млн евро
18-летний феномен каталонского гранда сумел поднять свою стоимость до максимума после чемпионства и успешного сезона в Ла Лиге.
Рейтинг топ-10 самых дорогих футболистов планеты
В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с представителями сильнейшей десятки, которые в настоящее время наиболее высоко оцениваются в мировом футболе и стали любимцами миллионов болельщиков:
Место в высшем рейтинге
Имя и фамилия футболиста
Клуб
Текущая трансферная стоимость
1-2
Ламин Ямаль
«Барселона»
200 миллионов евро
1-2
Эрлинг Холанд
«Манчестер Сити»
200 миллионов евро
3
Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид»
180 миллионов евро
4-5
Педри
«Барселона»
150 миллионов евро
4-5
Майкл Олисе
«Бавария»
150 миллионов евро
6-9
Хвича Кварацхелия
«Наполи»
140 миллионов евро
6-9
Жоау Невеш
ПСЖ
140 миллионов евро
6-9
Витинья
ПСЖ
140 миллионов евро
6-9
Винисиус Жуниор
«Реал Мадрид»
140 миллионов евро
10
Джуд Беллингем
«Реал Мадрид»
130 миллионов евро
Как видно из таблицы, хотя стоимость игроков мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема немного снизилась, они по-прежнему сохраняют свои позиции в топ-10. Два представителя ПСЖ и блистающий в Мюнхене Майкл Олисе, напротив, смогли значительно повысить свою стоимость.
Взгляд Замин: После эры Месси и Роналду никому не удавалось покорить отметку в 200 миллионов на футбольном рынке. То, что 18-летний алмаз «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира наряду с Холандом, — это поистине историческое событие. Снижение стоимости Мбаппе до 180 миллионов после его первого сезона в Мадриде свидетельствует о высокой интенсивности конкуренции в Ла Лиге.
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