Трансфермаркт опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира

Эксперты авторитетного портала Трансфермаркт, определяющего трансферные цены и рыночную стоимость футболистов в мировом футболе, провели очередное крупное обновление. После пересмотра трансферных стоимостей представителей испанской Ла Лиги в пятницу в глобальном рейтинге 10 самых дорогих мастеров кожаного мяча планеты произошли неожиданные и резкие изменения.

Французская звезда Килиан Мбаппе, долгое время единолично лидировавшая в этом списке и в последние месяцы делившая высшую позицию с Ламином Ямалем и Эрлингом Холандом, утратила свои позиции и покинула первое место.

Двоевластие на троне мирового футбола

Согласно обновленным финансовым показателям, в настоящее время самыми дорогими футболистами планеты признаны два молодых и грозных бомбардира. Каждый из них с оценкой в 200 миллионов евростал абсолютным королем трансферного рынка:

Ламин Ямаль («Барселона») — 200 млн евро

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 200 млн евро

18-летний феномен каталонского гранда сумел поднять свою стоимость до максимума после чемпионства и успешного сезона в Ла Лиге.

Рейтинг топ-10 самых дорогих футболистов планеты

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с представителями сильнейшей десятки, которые в настоящее время наиболее высоко оцениваются в мировом футболе и стали любимцами миллионов болельщиков:

Место в высшем рейтинге Имя и фамилия футболиста Клуб Текущая трансферная стоимость 1-2 Ламин Ямаль «Барселона» 200 миллионов евро 1-2 Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» 200 миллионов евро 3 Килиан Мбаппе «Реал Мадрид» 180 миллионов евро 4-5 Педри «Барселона» 150 миллионов евро 4-5 Майкл Олисе «Бавария» 150 миллионов евро 6-9 Хвича Кварацхелия «Наполи» 140 миллионов евро 6-9 Жоау Невеш ПСЖ 140 миллионов евро 6-9 Витинья ПСЖ 140 миллионов евро 6-9 Винисиус Жуниор «Реал Мадрид» 140 миллионов евро 10 Джуд Беллингем «Реал Мадрид» 130 миллионов евро

Как видно из таблицы, хотя стоимость игроков мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема немного снизилась, они по-прежнему сохраняют свои позиции в топ-10. Два представителя ПСЖ и блистающий в Мюнхене Майкл Олисе, напротив, смогли значительно повысить свою стоимость.

Взгляд Замин: После эры Месси и Роналду никому не удавалось покорить отметку в 200 миллионов на футбольном рынке. То, что 18-летний алмаз «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира наряду с Холандом, — это поистине историческое событие. Снижение стоимости Мбаппе до 180 миллионов после его первого сезона в Мадриде свидетельствует о высокой интенсивности конкуренции в Ла Лиге.

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