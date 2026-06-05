Килиан Мбаппе перейдет в АПЛ? Луи Саа назвал вариант

·84·Спорт
Килиан Мбаппе перейдет в АПЛ? Луи Саа назвал вариант

Бывший французский нападающий Луи Саа предположил, что его соотечественник Килиан Мбаппе в будущем может заиграть в английской Премьер-лиге. Наиболее подходящим клубом для чемпиона мира, ныне защищающего цвета «Реал Мадрид», считается «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мбаппе сейчас 27 лет, и его контракт с «Реал Мадрид» действует до лета 2029 года. Несмотря на то что он забил 86 голов в 103 матчах за «королевский клуб», в столице Испании возникают различные сомнения относительно атмосферы и поддержки вокруг него. Это стало причиной слухов о возможном открытии новой страницы в его карьере.

В интервью изданию GOAL Луи Саа заявил: «Мне бы очень хотелось увидеть его в английской Премьер-лиге. После опыта в Ла Лиге, почему бы ему не перейти в одну из сильнейших лиг мира? Клубов, способных привлечь футболиста уровня Килиана Мбаппе, не так много».

По мнению эксперта, учитывая наличие в составе «Манчестер Сити» такого мощного нападающего, как Эрлинг Холанд, «Манчестер Юнайтед» может стать лучшим направлением для Мбаппе. Ранее имя футболиста также связывали с «Арсеналом», что позволило бы ему пойти по стопам легендарного Тьерри Анри.

Мбаппе, являющийся лучшим бомбардиром в истории ПСЖ и лидером сборной Франции, остается желанным трансфером для любого клуба мира. Несомненно, его переезд в Англию станет одним из самых громких событий в футбольном мире.

Килиан МбаппеРеал МадридМанчестер ЮнайтедАнглийская Премьер-лигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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