Перес объявил о важном решении по будущему трех звезд «Реала»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал четкий и решительный ответ на вопросы представителей СМИ о будущем самых ярких звезд команды — левого вингера Винисиуса Жуниора, французского бомбардира Килиана Мбаппе и английского талантливого полузащитника Джуда Беллингема.
Перес, являющийся одним из самых влиятельных руководителей мирового футбола, своим заявлением полностью положил конец различным слухам на трансферном рынке. Его интервью, опубликованное в авторитетном издании «АС» в кратчайшие сроки вызвало широкие обсуждения среди болельщиков «королевского клуба».
«То, что они у нас, — большое счастье!»
В ходе беседы с журналистами Флорентино Перес сначала отдельно остановился на таланте Килиана Мбаппе и не скрыл, что возлагает на него большие надежды.
«Мбаппе — один из сильнейших футболистов нашей планеты. Достаточно лишь бегло взглянуть на его показатели результативности и статистику, чтобы понять, с каким феноменальным исполнителем мы работаем. Никто не должен сомневаться в статусе футболиста такого высокого уровня. Килиан принесет огромную пользу на пути к нашим общим целям. Я уверен, что он добьется грандиозных побед и трофеев в форме „Реал Мадрид“», — заявил руководитель клуба.
После этого представители СМИ обратились к главе клуба с самым волнующим болельщиков стратегическим вопросом: «Увидим ли мы Мбаппе, Винисиуса и Беллингема одновременно в стартовом составе в предстоящих матчах?»
Флорентино Перес в ответ подчеркнул, что в команде не ожидается никаких внутренних конфликтов или уходов:
«Мы говорим об обладателях исключительно редкого мастерства. Это игроки такого уровня, что любой гранд мира мечтал бы видеть их в своих рядах. То, что такое трио играет именно в нашей команде, — огромное счастье для „Реала“. Скажу твердо: все они останутся в Мадриде и продолжат здесь свою карьеру».
Ужасающее трио: волшебные цифры ушедшего сезона
Вклад этих трех футболистов, являющихся владельцами «Сантьяго Бернабеу», в успехи клуба в прошлом сезоне подтверждается их следующими показателями результативности:
Футболист и амплуа
Количество сыгранных матчей
Количество забитых голов
Голевые передачи (ассисты)
Винисиус Жуниор (Вингер)
53
22
12
Килиан Мбаппе (Нападающий)
44
42
7
Джуд Беллингем (Полузащитник)
40
8
5
Мнение редакции: Флорентино Перес в очередной раз демонстрирует плоды своей великой трансферной политики. Сохранение в составе сразу трех претендентов на «Золотой мяч» и связывание их будущего с Мадридом — черта, свойственная только такому могущественному клубу, как «Реал». Несомненно, это ужасающее трио станет настоящим кошмаром для линий обороны соперников в будущих сезонах. Болельщики же с нетерпением ждут, как новый главный тренер «Реала» расположит этих звезд на поле.
Следите за самыми свежими инсайдами из лагеря «королевского клуба», горячими новостями трансферного рынка и эксклюзивными статьями о жизни звезд мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!
…