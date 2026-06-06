Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал четкий и решительный ответ на вопросы представителей СМИ о будущем самых ярких звезд команды — левого вингера Винисиуса Жуниора, французского бомбардира Килиана Мбаппе и английского талантливого полузащитника Джуда Беллингема.

Перес, являющийся одним из самых влиятельных руководителей мирового футбола, своим заявлением полностью положил конец различным слухам на трансферном рынке. Его интервью, опубликованное в авторитетном издании «АС» в кратчайшие сроки вызвало широкие обсуждения среди болельщиков «королевского клуба».

«То, что они у нас, — большое счастье!»

В ходе беседы с журналистами Флорентино Перес сначала отдельно остановился на таланте Килиана Мбаппе и не скрыл, что возлагает на него большие надежды.

«Мбаппе — один из сильнейших футболистов нашей планеты. Достаточно лишь бегло взглянуть на его показатели результативности и статистику, чтобы понять, с каким феноменальным исполнителем мы работаем. Никто не должен сомневаться в статусе футболиста такого высокого уровня. Килиан принесет огромную пользу на пути к нашим общим целям. Я уверен, что он добьется грандиозных побед и трофеев в форме „Реал Мадрид“», — заявил руководитель клуба.

После этого представители СМИ обратились к главе клуба с самым волнующим болельщиков стратегическим вопросом: «Увидим ли мы Мбаппе, Винисиуса и Беллингема одновременно в стартовом составе в предстоящих матчах?»

Флорентино Перес в ответ подчеркнул, что в команде не ожидается никаких внутренних конфликтов или уходов:

«Мы говорим об обладателях исключительно редкого мастерства. Это игроки такого уровня, что любой гранд мира мечтал бы видеть их в своих рядах. То, что такое трио играет именно в нашей команде, — огромное счастье для „Реала“. Скажу твердо: все они останутся в Мадриде и продолжат здесь свою карьеру».

Ужасающее трио: волшебные цифры ушедшего сезона

Вклад этих трех футболистов, являющихся владельцами «Сантьяго Бернабеу», в успехи клуба в прошлом сезоне подтверждается их следующими показателями результативности:

Футболист и амплуа Количество сыгранных матчей Количество забитых голов Голевые передачи (ассисты) Винисиус Жуниор (Вингер) 53 22 12 Килиан Мбаппе (Нападающий) 44 42 7 Джуд Беллингем (Полузащитник) 40 8 5

Мнение редакции: Флорентино Перес в очередной раз демонстрирует плоды своей великой трансферной политики. Сохранение в составе сразу трех претендентов на «Золотой мяч» и связывание их будущего с Мадридом — черта, свойственная только такому могущественному клубу, как «Реал». Несомненно, это ужасающее трио станет настоящим кошмаром для линий обороны соперников в будущих сезонах. Болельщики же с нетерпением ждут, как новый главный тренер «Реала» расположит этих звезд на поле.

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