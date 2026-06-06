Агент Юргена Клоппа прокомментировал слухи о связи с «Реал Мадрид»

Представитель Юргена Клоппа опроверг слухи о его возвращении к тренерской работе после сообщений о связи немецкого специалиста с «Реал Мадрид». Это резкое опровержение прозвучало после того, как кандидат в президенты клуба Энрике Рикельме пообещал привести бывшего тренера «Ливерпуля» в команду в случае победы на воскресных выборах. Об этом сообщает Goal.com .

«Реал Мадрид» находится на важном перепутье, пока члены клуба готовятся к первым за 20 лет выборам президента. Кандидат Рикельме назвал Клоппа главной целью своей предвыборной кампании, заявив, что спортивный директор Рауль Гонсалес немедленно свяжется с немецким специалистом в понедельник.

Однако агент Клоппа Марк Козике быстро развеял эти обещания. Он заявил, что его клиент доволен своей текущей административной ролью, нанеся очередной удар по амбициозному манифесту Рикельме. Ранее штаб кандидата утверждал, что уникальная атмосфера «Сантьяго Бернабеу» сможет убедить легендарного тренера прекратить перерыв в карьере.

В интервью спортивному изданию Козике сказал: «Это раздражающая ситуация! Юрген Клопп счастлив своей ролью в системе Red Булл и не планирует работать тренером ни в одном клубе». Это стало второй неудачей Рикельме за неделю, поскольку ранее представители Эрлинга Холанда также со смехом опровергли слухи о договоренности по трансферу футболиста.

Защищая свои обещания, Рикельме заявил, что лично гарантирует выплату членских взносов клуба за следующий сезон, если не сможет оформить трансферы Эрлинга Холанда или полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Тем не менее, официальный отказ представителя Клоппа ставит под сомнение планы кандидата.