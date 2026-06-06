Патрис Эвра о Ламине Ямале: «Я бы съел его заживо!»

Виртуальные баталии и обмен интересными мнениями между легендами европейского футбола и звездами нового поколения всегда были в центре внимания миллионов болельщиков. Особенно когда речь идет о молодых талантах, поражающих современников своей игрой, заявления бывших звезд вызывают еще более жаркие дискуссии. Одно из таких скандальных высказываний сделал бывший легендарный левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра.

Опытный экс-футболист поделился своими предположениями о том, как мог бы закончиться его гипотетический поединок с правым вингером Ламином Ямалом, который сегодня демонстрирует яркую игру в составе клуба «Барселона» и сборной Испании.

«Я бы съел его заживо!»

Авторитетное «ESPN УК» издание на своей официальной странице в социальной сети Кс (бывший Twitter) сообщает, что Эвра в шутливой, но уверенной манере подчеркнул, что в свои лучшие годы (прайм) он был настоящим кошмаром для любого нападающего и не оставил бы никаких шансов молодой звезде:

«Если бы я был в своей лучшей спортивной форме и вышел на поле против Ямала, я бы просто съел его заживо. Прости меня, Ламин. Мое уважение и любовь к тебе — это одно... Но спросите Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других великих футболистов, которые играли против меня — когда они действовали на моем фланге, я совершенно не знал, что такое милосердие, и никогда не был хорошим парнем».

Пугающая статистика Ламина Ямала в «Барселоне»

Такое резкое заявление Патриса Эвры сделано не просто так. Ведь этот молодой парень, воспитанник академии «Барселоны» («Ла Масия»), уже успел стать самым опасным оружием каталонцев. В приведенной ниже сводной таблице отражены феноменальные показатели 18-летнего вингера в прошедшем сезоне:

Статус игрока Всего матчей в сезоне Количество забитых голов Результативные передачи (Ассисты) Ламин Ямаль (18 лет) 45 матчей 24 гола 18 голевых передач

Несмотря на молодой возраст, эти цифры, зафиксированные во всех турнирах, ясно показывают, какой огромной силой становится Ямаль в современном футболе и насколько настоящей головной болью для любого защитника является попытка его остановить.

Контекст: Патрис Эвра в свое время был одним из сильнейших защитников мира, сформировавшим золотую эру «Манчестер Юнайтед» и поднимавшим над головой трофеи АПЛ и Лиги чемпионов УЕФА. Его опыт игр против таких титанов, как Месси и Роналду, считается большой школой. В мнениях Эвры о Ламине Ямале прослеживаются характер, свойственный легендарным защитникам, и скрытое признание мастерства молодой звезды. Посмотрим, сможет ли в будущем каталонская гордость достичь уровня тех великих игроков, о которых говорил Эвра. Желаем молодому вингеру еще более ярких побед в новом сезоне!

Следите за самыми скандальными заявлениями в европейском футболе, интересными событиями вокруг «Барселоны» и других топ-клубов, а также самыми эксклюзивными новостями мира спорта вместе с нами на страницах Замин!